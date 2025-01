Apenas se pudo ver en España, pero acaba de estrenarse en streaming una de las mejores películas de fantasía recientes, con toques de ‘Donnie Darko’ y una estética única

El proceso de construir nuestra identidad está marcado por infinidad de factores, muchos fuera de nuestro control. Aunque conforme maduramos y desarrollamos intereses los vamos empleando como parte de establecer nuestro “Yo” en el mundo, el contexto y el entorno puede empujarnos también a unas fracturas emocionales que compliquen incluso la relación con lo que nos apasiona.

No es raro encontrarse en situaciones donde uno tiene que reprimir sus impulsos, sus emociones o sus opiniones con el objetivo de no salirse de la norma, no quedar como un raro que está dando la nota. Algo que incluye desde nuestros propios gustos, a veces irracionales, o incluso la propia sexualidad o el género para muchas personas. Incluso puede ser todo a la vez, como intenta desentrañar ‘El brillo de la televisión’.

Una imagen que te atrapa

Una de las películas más especiales del último año, tan abstracta y desafiante como increíblemente única en lo que trata de contar y en sus detalles audiovisuales. Jane Schoenbrun elabora esta especie de ‘Donnie Darko’ con logo de A24 y emoción de disco de indie folk que tuvo estreno marginal en España en plataformas de alquiler y ahora hace su estreno en streaming a través de Movistar+.

Un solitario chico llamado Owen encuentra una inesperada conexión con Maddy, una adolescente enigmática que le habla de una cautivadora serie de televisión de terror y fantasía llamada The Pink Opaque. Ambos desarrollan una obsesión por la trama y sus misterios, aunque cuando esta es misteriosamente cancelada la relación entre ellos se rompe en orden de intentar descubrir si existe alguna fuerza sobrenatural detrás de lo que se ha estado viendo en pantalla.

Schoenbrun busca desentrañar la compleja relación que mantenemos con la cultura pop, empleando para ello una serie cuyo referente más evidente parece ‘Buffy, cazavampiros’, mostrándola como un artefacto que puede servir para encontrarse a uno mismo cuando ninguna de las opciones convencionales alrededor se siente como segura. Al mismo tiempo, es capaz de mostrar la nostalgia con doble filo, mostrando el recuerdo distorsionado que puede ofrecer y nos lleva a atribuirle importancia excesiva como parte de nuestro desarrollo.

‘El brillo de la televisión’: volverse una cáscara

Su manera de hacerlo es tan personal y exquisitamente referencial como posiblemente obtusa para muchos, que se podrán ver inmersos en una aventura extraña y hasta absurda llena de colores muy marcados. Pero el uso de la colorimetría es tan inteligente como las decisiones de incluir a Fred Durst de Limp Bizkit como un reflejo de la masculinidad más tóxica que se puede interponer en el desarrollo personal natural de una persona. Especialmente su identidad de género, algo a lo que se alude con mucha sutilidad e brillantez, y que se entiende a partir del hecho de que le cineasta empezó a escribirla mientras pasaba por terapia hormonal.

Es así como Schoenbrun recoge las referencias, como lo Lynchiano, y los lleva a una turbina emocional muy particular. Allí donde la desazón emocional de un disco de boygenius convive con un horror existencial a convertirse en una cáscara de uno mismo por someterse a expectativas ajenas.

‘El brillo de la televisión’ emplea una fascinante paleta visual y sonora (la banda sonora de Alex G y las canciones escritas por otros artistas incluyen también una colección de perspectivas rompedoras y contemporáneas que evita la romantización del pasado) en un viaje abrumador pero plagado de interesantes ideas bajo su superficie que puede dialogar y conectar de manera diferente con cada espectador. No va a generar consenso ninguno, pero desde luego tiene todo para ser de culto.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia