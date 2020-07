¡Veranos fatales! 16 películas que demuestran que salir de vacaciones no siempre es buena idea

Calor. Atascos. Asesinos en serie. Naturaleza revanchista. Cambio climático. Coronavirus. Lo cierto es que si hay una estación que puede aniquilarnos de una vez por todas es el verano. Desde el origen de los tiempos el solsticio de verano nos regala tantas horas libres como peligros de muerte. Veamos unos cuantos ejemplos sin ningún orden en particular.

Verano muerto

Ya sea un campamento o una excursión familiar, las visitas y los viajes pueden complicarse más de la cuenta a la mínima. El sitio equivocado en el peor momento posible, un despiste o, por qué no, ir pidiendo a gritos que una familia mutante con mala leche aniquile a toda tu familia mientras tú te escondes en una nevera, es posible. Todo puede pasar.

Peligros naturales o mutados, gente con problemas en la cabeza o simplemente diseñados para hacer el mal. Las opciones son infinitas cuando el calor aprieta. Ahora que estamos atravesando el verano menos estival y festivo que ninguno de nosotros haya vivido (ni siquiera cuando tenías que tirarte todas las vacaciones estudiando nos divertíamos menos), recordemos que, si nos empeñamos, todo puede ir a peor.

Las ruinas

Dirección: Carter Smith

Reparto: Jonathan Tucker, Jena Malone, Shawn Ashmore, Laura Ramsey

Han pasado más de diez años desde que esta brillante adaptación de la estupenda novela de Scott B. Smith que el mismo autor se encarga de convertir en guión diez años después de ofrecer a Sam Raimi una de sus más interesantes trabajos, si no su mejor película: 'Un plan sencillo'.

El asfixiante ejercicio de horror monstruoso ancestral que propone la película hace de 'Las ruinas' un apetitoso menú de verano para un público que es posible que no tenga la peli en su órbita.

Long Weekend

Dirección: Jamie Blanks

Reparto: Jim Caviezel, Claudia Karvan, Roger Ward

El remake del clásico de culto australiano 'Largo fin de semana' llegaba 30 años después y sigue siendo un ameno y desconocido trabajo de precisión y horror naturista. Las penurias de un matrimonio de idiotas detestables que pagan lo que deben al mundo se disfrutan desde la distancia.

Puedes llamarlo naturaleza o karma, pero hay gente así y se merece todo lo que le pasa. Supongo que muchos no quisieron ver lo divertido que es todo lo que sucede aquí, como la secuencia musical en el bosque, con los animales a la Disney o la amenaza del cachalote. El final es maravilloso.

Escapada perfecta (A Perfect Getaway)

Dirección: David Twohy

Reparto: Milla Jovovich, Steve Zahn, Timothy Olyphant, Kiele Sanchez, Chris Hemsworth

Puede que el nombre de David Twohy no te diga nada de primeras, pero es uno de los guionistas más juguetones de Hollywood. Escritor de 'Warlock, el brujo' o 'Critters 2', debuta en la dirección con 'Huida a través del tiempo', triunfa con el guión de 'El fugitivo' y se estrella con el de 'Waterworld'.

Su pasión por la serie b y el conocimiento de su lenguaje logran una de las más divertidas variaciones del "quién es el asesino" que se recuerdan por estos lares. Una deconstrucción de ese relato con una sola idea en la cabeza: divertir al espectador.

Nosotros (Us)

Dirección: Jordan Peele

Reparto: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker

This is America. Peele se sacude el polvo de su premio de la Academia y aporta un toque sofisticado al espíritu de horror de cuando la vida era mejor.

No me refiero a camisetas de 'Tiburón'. En este segundo largometraje del director de 'Get Out' vemos encuadres, atmósferas, planos, secuencias, composición, música y buenas vibraciones de esos tiempos. Una experiencia peculiar y, por tanto, necesaria.

Crítica en Espinof: 'Nosotros'.

Eden Lake

Dirección: James Watkins

Reparto: Kelly Reilly, Michael Fassbender, Thomas Turgoose

Bajo el pretexto de denunciar la violencia entre los jóvenes, Watkins debutaba con un espectáculo de una brutalidad y sadismo insoportables. La puesta en escena y las interpretaciones son rotundas y la atmósfera es una pesadilla no apta para públicos con el corazón delicado.

Crítica en Espinof: 'Eden Lake'.

Verano del 84

Dirección: Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell

Reparto: Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery, Cory Gruter-Andrew

Teníamos esperanzas en la nueva película de los directores de 'Turbo Kid', y si bien estas vacaciones de verano no han terminado de conquistarnos del mismo modo, no sería lógico no incluir esta especie de híbrido entre el Amblin y el Stephen King de hace treinta años. Irregular y poco apasionada, al menos tiene una carga de crueldad y maldad que termina por hacerla caminar.

Las colinas tienen ojos

Dirección: Alexandre Aja

Reparto: Aaron Stanford, Ted Levine, Kathleen Quinlan

La que sigue siendo la mejor película del cineasta francés es una lección de cómo adaptar y renovar un pequeño clásico de culto del horror de los setenta. Mutantes, ahora sí, con una razón de ser y de continuar su estirpe que horrorizan como pocas veces podemos ver en un estudio grande. No olvides que esta película ahora mismo pertenece a DISNEY.

Sé lo que hicisteis el último verano

Dirección: Jim Gillespie

Reparto: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr

En plena fiebre del nuevo slasher y un año después de la ya clásica 'Scream', Kevin Williamson volvía a colocar a otro grupo de jóvenes apuestos en apuros asediados por un asesino arma blanca en mano. Esta hermana algo más torpe, pero simpática, tiene el encanto de la serie b más mamarracha y a ratos europea, de otros tiempos.

Jeepers Creepers

Dirección: Victor Salva

Reparto: Gina Philips, Justin Long, Jonathan Breck

A pesar de que la tercera entrega se nos resiste con fuerza, entre la distribución y la sensación de mal cuerpo que te pueda dejar el historial delictivo de su director, 'Jeepers Creepers' es una obra maestra del género. Su segunda parte casi que también lo es, pero el cierre de esta pesadilla de una mala noche de verano aún perdura en la memoria del respetable. Cruenta, malévola y con un diseño de critatura que no ha sido igualado por nadie.

Campamento sangriento

Dirección: Robert Hiltzik

Reparto: Felissa Rose, Jonathan Tiersten, Karen Fields

Viralizada recientemente en Twitter gracias a la nueva hornada de aficionados al cine que va asomando por las redes, la película de Hiltzik nunca sabe en qué campo (jé) fijar sus raíces. Involuntariamente imbécil y divertidamente aterradora, porque el joven reparto se rodea de personajes y situaciones realmente incómodas que coronan en un cierre para no olvidar nunca. Sus dos siguientes entregas, ya sin ganas de trascender y solo de divertir, merecen mucho la pena.

Tiburón

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary

Peter Benchley y Carl Gottlieb dan una vuelta de tuerca a la novela del primero, consiguiendo que de un título que para la literatura no significa mucho más que la obra que sirve de base a 'Megalodón' se objeto de culto y premisa para una de las mejores películas de la Historia del Cine. El reparto, el rodaje, la música, los problemas mecánicos... todo al servicio de la historia. Irrepetible.

La quema (The Burning)

Dirección: Tony Maylam

Reparto: Brian Matthews, Leah Ayres, Brian Backer

'Campamento sangriento' llegó después. 'La quema' es más divertida que los Albóndigas y más cruel que 'Viernes 13'. Si nos ponemos exquisitos, rechazaremos esta primera epopeya fílmica de los Weinstein, pero sus valores de horror a la luz y calor de una hoguera de verano son un añadido ideal a una película tremendamente perversa. Un clásico de culto con todas las letras. Grandes nombres detrás de las cámaras.

La matanza de Texas

Dirección: Tobe Hooper

Reparto: Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal

Casi medio siglo después, 'La matanza de Texas' sigue dejando en el espectador la sensación de haber vivido una pesadilla infinita. Una de esas que incluyen tropiezos, caídas e inmovilidad en las piernas a la hora de levantarse. La banda sonora más importante del género y, probablemente, la más denostada también. Potente y repugnante, pero tal vez su secreto está en el sonido. Si tenéis opción de ver alguna vez su copia restaurada en una sala de cine, no lo dudéis ni por un segundo.

Viernes 13

Dirección: Sean S. Cunningham

Reparto: Betsy Palmer, Adrienne King, Harry Crosby

Quién le iba a decir a Cunningham que su pequeño slasher estival iba a ser una referencia y el inicio de una ¿inagotable? franquicia cuarenta años después. Lo cierto es que después de los acontecimientos acontecidos en este campamento supieron resucitar (bam!) la historia para crear un nuevo mito que poco o nada tiene que ver con este punto de partida. Solo por eso ya puede ser reivindicada otros cuarenta años más.

Midsommar

Dirección: Ari Aster

Reparto: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter

Han pasado casi quince años desde que Eli Roth pusiera el dedo en la llaga del torture porn con la historia de unos chavales con ganas de divertirse por la Europa más porrera. Ari Aster tendría dieciocho años cuando la vio, pero al igual que muchos de sus colegas, seguro que antepone el cine de Bergman o Sjöström antes de reconocer que, diablos, qué buen rato se pasa con 'Hostel'.

Es slasher, es horror de campiña inglesa (sueca) y es un psicodrama poderoso. Es un clásico pez fuera del agua. Otra 'Trampa para turistas'. Como 'Hostel' si Eli Roth hubiera estudiao. Antes se nos llenaba la boca con aquello del "posthumor". Ahora la moda es el "terror elevado".

Digo yo que en realidad igual estamos ante el creador del "posthorror". Un cachondeo.

Crítica en Espinof: 'Midsommar'.

Playa sangrienta (Blood Beach)

Dirección: Jeffrey Bloom

Reparto: David Huffman, Marianna Hill, Burt Young

Me habría gustado incluir 'Trampa para turistas', porque además de ser muy festiva es una verdadera joya oculta. Pero si no has crecido entre estanterías de videoclub que incluían esta carátula es que no has tenido una adolescencia en condiciones. En 1981 alguien tuvo la grandiosa idea de crear una peli exploited sobre playas letales donde no hacía falta mojarse ni los tobillos para morir. Ver para creer.