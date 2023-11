Taika Waititi reconoce que no tenía ningún interés en Thor ni en el Universo Marvel, pero acabó metido de lleno porque "era pobre"

Hace seis años, el público general no conocía a Taika Waititi. Sí, en el mundillo indie estaba causando sensación gracias a 'Lo que hacemos en las sombras' y 'A la caza de los ñumanos', pero nada comparable a lo que pasó al estrenarse 'Thor: Ragnarok', una película (nos guste o no) tremendamente personal que daba un giro de 180 grados al personaje y que causó tal tsunami en Hollywood que Waititi acabó ganando un Óscar poco después por 'Jojo Rabbit'. Pero todo lo que sube tiene que bajar.

Qué guay, titi

Tras 'Thor: Love and Thunder', Waititi no goza precisamente de una reputación magnífica, a lo que se suma el hecho de que su 'El peor equipo del mundo' está cosechando unas críticas, siendo generoso, tibias. Y su última entrevista al podcast SmartLess sobre cómo acabó dirigiendo en el Universo Marvel no ha ayudado a que se le quiera más, desde luego.

¿Sabes qué? No tenía interés en hacer una de esas películas. No estaba en el plan de mi carrera como autor. Pero era pobre y acababa de tener un segundo hijo, y pensé "Esta podría ser una gran oportunidad para alimentar a esos niños".

Además, ha afirmado que, puestos a elegir, no habría hecho a este personaje en particular: "'Thor', afrontémoslo, probablemente es la franquicia menos popular. Nunca leía cómics de Thor cuando era niño. Ese era el cómic con el que estaba en plan 'Ugh'. Y luego hice algo de investigación, y leí un cómic de 'Thor', o 18 páginas, o lo que sean de largo. Aún me desconcierta este personaje". Justo lo que los seguidores del UCM quieren oír, la verdad, que el personaje que adaptaste te caía mal.

Al menos Waititi tiene claro que si acabó haciendo esto no fue porque le quisieran a él particularmente: "Creo que no había ningún sitio al que ir con ese personaje. Pensé, 'Bueno, me han llamado, este es realmente el fondo del barril'". No os preocupéis si sois de los que no le aguantáis: ya ha dicho que no va a estar metido en 'Thor 5'. También os digo que más vale malo conocido...

