Olvídate de 'La revuelta' vs. 'El hormiguero', la nueva batalla televisiva está entre Marc Giró y Henar Álvarez y la cosa está muy igualada

Meses después de su sonada marcha de RTVE, Marc Giró ha estrenado por fin su nuevo talk show. Anoche se pudo ver a partir de las 23:00 en laSexta el primer programa de 'Cara al Show' y pese a la promoción brutal que ha tenido, incluyendo entrevistas en 'Lo de Évole' apenas ha podido con su principal rival en la noche, al menos en cuanto a género televisivo: Henar Álvarez.

Ojo, tampoco son malas audiencias por lo menos para lo que es laSexta, pero el programa de Marc Giró se estrenó anoche congregando a 727 000 espectadores y una cuota de pantalla del 8,5 %. Por su parte, 'Al cielo con ella' alcanzaba su mínimo en La 1 con 729 000 espectadores y un 8 % de share.

Batalla de Talks

De esta manera se aprecia la llegada de una batalla televisiva por el prime time de los martes entre ambos presentadores similar a la que mantienen Pablo Motos y David Broncano. Eso sí, con dígitos más humildes y teniendo en cuenta que están en una liga distinta a los realities de Telecinco.

Lo interesante también es que Marc Giró no logra tampoco igualar su anterior etapa en La 1 con el 'Late Xou'. Su última temporada promedió 846 000 espectadores y un 11,3 % de media, prácticamente cien mil espectadores más de los que ha obtenido en laSexta.

Henar Álvarez, por su parte, tampoco está para tirar cohetes con su 'Al cielo con ella' ya que ha ido decayendo en audiencia en esta nueva etapa en La 1. Después de superar el millón de espectadores en su estreno, la segunda entrega rondó los 844 mil espectadores para finalmente quedarse en estos 727 000 de anoche.

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