"¡Plagiaron el puto libro!". Quentin Tarantino hunde 'Los juegos del hambre' y la acusa de ser una simple copia barata

En abril de 1999, el periodista Koushun Takami publicó 'Battle Royale', una novela japonesa sobre un grupo de colegiales obligados a matarse entre sí. Probablemente no has leído el libro, pero sí conozcas la película del 2000 dirigida por Kinji Fukasaku, con Takeshi Kitano en el reparto y que dio luz no solo a una secuela, sino prácticamente a un género en sí mismo. De hecho, Quentin Tarantino siempre la ha calificado como una de sus cintas de cabecera. Y no imaginas hasta qué punto la defiende.

Los plagios del hambre

El director de 'Kill Bill' ha ido al podcast de Bret Easton Ellis a hablar sobre sus películas favoritas del siglo (del puesto 20 al 11). Entre ellas están algunos títulos tan inesperados como el 'West Side Story' de Steven Spielberg o 'School of Rock', pero también las que uno se podría esperar, como 'Los renegados del diablo', 'Cabin Fever' o, precisamente, 'Battle Royale'.

Por supuesto, Tarantino no ha perdido el momento de acusar vivamente a Suzanne Collins, la autora de 'Los juegos del hambre', de plagiar la novela original: "No entiendo cómo el escritor japonés no la denunció por cada puta cosa que posee. Plagiaron el puto libro. Los estúpidos críticos literarios no van a ir a ver una película japonesa llamada 'Battle Royale', así que los estúpidos críticos literarios nunca la llamaron la atención. En cuanto los críticos de cine vieron la película dijeron '¿Qué cojones? ¡Esto es 'Battle Royale' pero para todos los públicos!".

Collins ya se defendió en su día de las acusaciones: en 2011, antes de aparecer la película, afirmó al New York Times "No había oído hablar de ese libro o ese autor hasta que entregué mi libro. En ese momento me lo mencionaron, y pregunté a mi editor si debería leerlo. Él respondió 'No, no quiero ese mundo en tu cabeza. Sigue con lo que estás haciendo'". La solución a esta diatriba es muy fácil: metemos a Collins y a Takami en una isla con muchas armas y...

