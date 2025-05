¡Yabba-dabba-cof cof cof! Aquella vez que 'Los Picapiedra' fumaron Winston durante dos temporadas

Se suele decir que entre 'Los Picapiedra' y 'Los Simpson' nadie tuvo el valor de volver a intentar emitir una serie de dibujos animados en prime time. No es cierto del todo: entre los estrenos de ambas, las cadenas se atrevieron a mostrar a toda la familia mitos como 'Don Gato', 'Los Supersónicos', 'Jonny Quest', 'Mr. Magoo' o la desconocida 'Espera a que papá llegue a casa', el eslabón perdido entre la familia prehistórica y la de Springfield. Sin embargo, en 1960, emitir dibujos animados a la hora de cenar (las ocho y media de la noche) se consideraba una absoluta locura. Dirigirla directamente a los adultos, algo que no podía tener éxito de ninguna de las maneras. Y sin embargo...

Flintstones, pica-Flintstones

En realidad, 'Los Picapiedra' no nació de la nada. Aunque aparentemente no la vendieron así a las cadenas, se ideó como parodia de otra serie que en aquel momento era un fenómeno social: 'Los recién casados' ('The hooneymooners'). En España, por cierto, más que por la serie en sí, la conocemos por un famoso chiste del segundo episodio de 'Futurama'. Sí, el de "Cualquier día de estos, Alice... ¡Zas, zum, y te mando a la luna!". La serie de Jackie Gleason (que llegó a plantearse demandar a Hanna-Barbera por plagio) solo duró una temporada entre 1955 y 1956 por problemas financieros, pero fue suficiente para dejar poso en los hogares norteamericanos. Desde luego, influyó tanto como para justificar los 166 episodios originales de la serie animada.

Hanna-Barbera creó la serie tratando de quitarse de encima la ya por entonces rancia idea de que los dibujos animados eran "solo para niños". Su idea inicial, y la que vendió 'Los Picapiedra' a ABC, era hacer una especie de 'Tom y Jerry' (por aquel entonces cortometrajes que se ponían antes de las películas y que habían ganado siete Óscars), que pudieran disfrutar niños y adultos. Por aquel entonces, el estudio estaba haciendo cosas en televisión como 'El show de Huckleberry Hound' o 'Tiro loco McGraw', y quería mucho más... Porque sabía que podía hacer mucho más.

Ahora, después de ocho spin-offs, unas 20 películas y especiales de televisión y nuevas versiones adultas anunciadas (y canceladas) cada pocos años, nos parece ver claro que todo el mundo en Hollywood debería haberse estado peleando por el proyecto. Sin embargo, no fue así: durante dos meses, Joseph Barbera se recorrió todos los despachos posibles buscando o bien anunciantes, o bien una cadena que lo emitiera. Su pitch de hora y media era recibido con gruñidos y desacuerdos... hasta que se encontró con ABC, que estaba buscando arriesgarse. Y de qué manera. Con la serie vendida, solo había un problema: ¿Quién iba a patrocinar este atrevimiento que olía a fracaso?

Fumando espero, el "Yabba-Dabba-Doo" que yo quiero

Durante el periodo de concepción de la serie, 'Los Picapiedra' (que cambió de nombre varias veces, desde 'The Flagstones' hasta 'The Gladstones' antes de encontrar el definitivo) no paraba de dar bandazos. Por ejemplo, en las primeras imágenes promocionales se veía que Pedro y Vilma tenían un hijo (Pedro Jr), del que nunca más se volvió a saber... porque, después, tomaron la decisión de que la serie sería mejor si, en un principio, no hubiera niños a la vista. Los fans, claro está, ya se han hecho sus propios dramas alternativos a lo largo de los años: fruto de una relación anterior, una muerte prematura, etcétera. ¡Los siempre divertidos Picapiedra!

Otra de las novedades que quitaron tarde fue que Dino, la mascota, hablara. En el episodio 18, de hecho, aún se le ve, en una versión primigénia, de charla con Pedro y Pablo, y comportándose como una especie de mayordomo para la familia, tanto planchando como quitando el polvo o contestando al teléfono. Nunca más se le volvió a ver así, y su comportamiento, como sabemos, se asemejaba más bien al de una mascota. Lo único que tenían claro en estos primeros compases es que querían dirigirse a una audiencia adulta, mostrando problemas reales no infantilizados. Eso llevó a que se le diera el mismo tratamiento que a una sitcom tradicional, con risas enlatadas e incluso -¡pecado por aquel entonces!- mostrando a las parejas durmiendo juntas en la misma cama.

La serie se convirtió en un éxito inmediato, y entonces todo el mundo se peleó por ser el patrocinados. Pero hubo una empresa que tuvo la suerte de confiar en ella antes que nadie: los cigarrillos Winston. Aunque ahora nos resulte chocante, durante las dos primeras temporadas, cada episodio terminaba con Pedro encendiendo un pitillo para Vilma mientras cantaba el jingle promocional. Además, los Picapiedra protagonizaron varios spots publicitarios donde se podía ver a los personajes diciendo cosas como el eslogan, "Un Winston sabe bien, como debería hacerlo un cigarrillo" ("A Winston tastes good, like a cigarrette should") o "¡Sabes que no fumo otra cosa!".

A día de hoy son anuncios absolutamente anacrónicos, pero en aquel momento era completamente normal que los programas televisivos estuvieran anunciados por bebidas alcohólicas y cigarrillos. Sin embargo, en la temporada 3, cuando decidieron que -ahora sí- los Picapiedra tendrían una hija, Pebbles, el anunciante tuvo que cambiar forzosamente. Pasaron de cigarrillos Winston a gelatina Welch's, y así la serie dio el giro definitivo hacia hacerse más familiar. El resto es historia: acabó bajando en audiencia y siendo retirada, pero mantuvo durante años el récord de serie animada en prime time más longeva... hasta que su sucesora natural, 'Los Simpson', la superó en el magnífico episodio de la temporada 8 'El show de Rasca, Pica y Poochie'. Sin publicidad de tabaco por ningún lado, eso sí.

En Espinof | Volvemos en 20 minutos: la publicidad de la televisión tradicional se ha vuelto insoportable (y el streaming quiere imitarla)

En Espinof | Las 11 mejores series de 2025 (por ahora)