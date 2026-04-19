Bruce Willis forzó a Disney a cancelar una película casi acabada. Para compensarlo, después protagonizó los mayores éxitos de su carrera

Bruce Willis fue una de las mayores estrellas de Hollywood durante los años 90, una década en la que prácticamente podía hacer cualquier película que quisiera. Lo que quizá no sepáis es que en 1997 acabó forzando que Disney cancelase una comedia romántica que Willis protagonizaba junto a Maura Tierney, actriz cuya popularidad no despuntaría hasta un par de años después gracias a 'Urgencias', cuando se llevaban ya varias semanas de rodaje.

El caso de 'Broadway Brawler'

La película en cuestión se titulaba 'Broadway Brawler', el proyecto más ambicioso hasta la fecha de Lee Grant, actriz ganadora del Óscar por su participación en 'Shampoo' (1975). Ella pensaba que Bruce Willis era el actor ideal para el papel protagonista y el actor de 'Jungla de Cristal' debió pensar lo mismo, pues incluso aceptó rebajar su caché habitual para participar en el proyecto, que arrancó en 1997.

Los problemas llegaron tras un largo trabajo de preproducción y casi tres semanas de rodaje. Willis no estaba nada satisfecho con lo que estaba viendo en el rodaje, por lo que forzó que todo se detuviera. Varios miembros del equipo fueron despedidos, entre ellos la propia Grant, y, pese a un fallido intento de continuar adelante con el realizador Dennis Dugan ('Jack y su gemela') al mando, finalmente se dio la película por perdida.

Por supuesto, los inversores, entre los que destacaba Disney, no estaban nada contentos con lo ocurrido tras haber gastado más de la mitad de los 28 millones de dólares del presupuesto de 'Broadway Brawler'. Se sopesó seriamente demandar a Bruce Willis para recuperar el dinero, pero a cambio de esa opción se llegó a un acuerdo de lo más llamativo.

El acuerdo entre Willis y Disney

Según informó Variety, Willis aceptó participar en tres películas de Disney para compensar todos los problemas causados con 'Broadway Brawler'. Y la primera sería 'Armageddon' (1998). A pesar de ser un proyecto ambicioso, la estrella tuvo que aceptar un sueldo muy inferior a lo que ganaba por aquel entonces. En concreto, por 'Jungla de Cristal: La Venganza' había ganado 15 millones de dólares apenas un par de años antes y 16,5 el año anterior por 'El último hombre'; no obstante, tuvo que rodar 'Armageddon' por un salario de apenas 3 millones.

Esa cifra acabó creciendo de forma considerable por otros bonus asociados a los ingresos en taquilla de la película dirigida por Michael Bay, que acabó siendo el mayor éxito de la carrera de Willis hasta aquel entonces, con unos ingresos mundiales de 553 millones de dólares. Sin embargo, no tardaría en bajar a la segunda posición del ranking de taquilla del actor.

El segundo largometraje fruto de ese acuerdo entre Disney y Willis fue 'El sexto sentido' (1999), por el cual su salario base ya subió hasta los 14 millones de dólares, más una cantidad de los beneficios que pudiera generar la película en taquilla. Su deuda ya estaba saldada, pero es que la alegría para Willis fue aún mayor cuando el segundo largometraje de M. Night Shyamalan arrasó en cines recaudando 672 millones de dólares.

Eso llevó a que Bruce Willis acabase ganando alrededor de 100 millones de dólares por su trabajo en 'El sexto sentido'. Obviamente, el actor no dudó en volver a colaborar con Shyamalan en 'El protegido' ('Unbreakable', 2000), también realizada para Disney, pero ya no repitió el mismo taquillazo. La cosa fue a peor con la tercera película de este peculiar contrato: 'The Kid (El chico)'.

Dirigida por Jon Turteltaub, no funcionó bien en taquilla tras el estreno en el año 2000; tuvo unos ingresos mundiales de 110 millones de dólares frente a un presupuesto de 65 millones. Es posible que el propio Willis se oliese que la racha iba a acabar, pues por ésta cobró directamente un salario de 20 millones de dólares, una cantidad que varios actores empezaron a ganar en Hollywood tras el récord marcado por Jim Carrey con 'Un loco a domicilio' ('The Cable Guy', 1996). Así que no fue un éxito pero Willis salió ganando con su cheque igualmente.

Por su parte, Disney recuperó con creces la inversión realizada en 'Broadway Brawler' gracias a Bruce Willis, así que ambas partes quedaron satisfechas con el resultado. La que dudo mucho que acabase nada contenta fue Lee Grant, quien desde entonces no tuvo mucha suerte en la gran pantalla como directora, limitándose a TV; como intérprete sí que tuvo papeles secundarios en títulos como 'El Dr. T. y las mujeres' o 'Mulholland Drive'.

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