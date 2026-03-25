La olvidada serie animada de Bruce Willis sobre un niño espía. Tenía su cara y el nombre de su alter ego cantante: Bruno

Hubo un tiempo en el que Bruce Willis lo fue absolutamente todo. Salía tanto en las películas de ciencia-ficción más estilizadas ('El quinto elemento', 'Doce monos', 'Looper') como en las de acción más locas ('El último boy scout', 'La jungla de cristal') pasando por comedias o papeles alejados de su rango habitual ('Pulp fiction', 'Moonrise Kingdom', 'La muerte os sienta tan bien') y los más grandes taquillazos ('Armageddon', 'El sexto sentido').

Pero para contaros esta historia tenemos que volver a la época en la que ninguna de sus películas más exitosas estaban en el radar de una incipiente estrella... de la comedia romántica y el blues: su nombre, Bruno.

El rey del blues

Año 1987. Bruce Willis se ha convertido en una estrella de la noche a la mañana gracias a su papel en la serie 'Luz de Luna' ('Moonlighting') y firma su primer papel protagonista en un "mockumentary" musical de HBO titulado 'The Return of Bruno', en el que interpretaba a una estrella del rock de los 60 cuyo nombre estuvo directamente sacado de la época en la que el actor se dedicaba a trabajar de camarero.

Estrellas de la música como Elton John, Jon Bon Jovi, Phil Collins o Ringo Starr se unieron a la broma, pero no tuvo mucha repercusión. Sin embargo, con el chiste sí que llegó algo que le picó el gusanillo a Willis: un disco.

Puede que la influencia de este disco de blues, 'The return of Bruno' (1987), no haya llegado hasta nuestros días, sin embargo, a finales de los 80 llegó a tener cierto tirón en las listas de ventas e incluso llegó al cuarto puesto de los álbumes más vendidos en Reino Unido. A Bruce Willis le gustaba tanto cantar que lanzaría un disco más dos años después: 'If it don't kill you, it just makes you stronger' (1989). Pero de su carrera musical solo nos interesa, más allá de la curiosidad, el nombre: Bruno.

Saltemos en el tiempo a los 90, cuando se hacían (o se repetían) series de dibujos animados de, literalmente, cualquier cosa: 'Robocop', 'La cosa del pantano', 'Cazafantasmas', 'Cadillacs y dinosaurios', 'New kids on the block' o 'El ataque de los tomates asesinos'. No es de extrañar que, en un mundo en el que Rosie O'Donnell, Michael Jordan, MC Hammer o Pamela Anderson tenían su propia serie para niños, Willis no quisiera un poquito del pastel.

Así nació 'Bruno the Kid'. Y como ya sabemos, "Bruno" era otra manera de referirse al actor. Aquí empieza el viaje a la locura.

Spy kid

Partamos de una base: si no os suena de nada es porque a España solo llegó, titulada como 'El niño Bruno', a la televisión por satélite. Al fin y al cabo, el mayor atractivo de la serie era escuchar la voz de Bruce Willis, o de otros actores como Tim Curry o Mark Hamill, porque la trama era, como poco, decepcionante.

Desde el 23 de septiembre de 1996 hasta el 26 de mayo de 1997, los niños fans de Nickelodeon pudieron ver 36 episodios de media hora cuyo legado ha sido nulo pero que escondían (ojo) bromas adultas bastante inteligentes. Luego llegaremos a eso.

En la serie, Bruno es un niño de 11 años que se convierte en un espía de élite para la organización GLOBE. Gracias a sus capacidades informáticas, Bruno es capaz de esconderse tras el avatar de un hombre adulto (el propio Bruce Willis, bueno, con un CGI de la época) y que así la empresa no sepa su verdadera edad. Así, vive misiones de vida o muerte mientras engaña a sus padres con excusas rocambolescas.

Por supuesto, Bruce Willis canta la canción inicial ("No time for kid games, no time for girls, help the good guys saving the world") y se convirtió en un vehículo para su lucimiento... que escondía algunos secretos para un público más adulto, como pullas a Sylvester Stallone ("Es demasiado unidimensional") o, sorprendentemente, al nazismo.

"¿Cuál es el lema de los niños campistas de Baviera?", le pregunta un señor a Bruno, vestido de alemán. "Uh, uh, ¿solo estaba siguiendo órdenes?", contestaba el protagonista. Luego que por qué no terminó de encontrar su público.

Por lo que sea, 'Bruno the Kid' fracasó

'Bruno the kid' no era para niños ni para adultos. El dibujo era infantil pero su reparto de voces era adulto, su trama era para chavales pero sus chistes no. Es normal que no terminara de encontrar su público: hay quien dice que era una serie adelantada a su tiempo, pero lo más probable es que fuera simplemente torpe.

Bruno, un niño, tocaba la armónica e intentaba ligar mientras era un agente secreto y vivía una doble vida. Quizá era demasiado. Además, la temporada acabó con un cliffhanger que, claro está, nadie jamás retomó.

Recordad que eran los 90, ese momento en el tiempo en el que Macaulay Culkin puso su voz en una serie ('Wish Kid') en la que un niño se encuentra un guante de béisbol que, cuando es golpeado tres veces, concede un deseo (pero sólo una vez a la semana), o en el que John Candy creó una serie titulada 'Campamento Candy' con él como protagonista absoluto; que un famoso tuviera su propia serie de dibujos era lo suyo.

Bruce Willis ha marcado tanto la historia del cine que sus pequeños tropiezos han quedado en el olvido popular. Después de 'Bruno the kid' hizo títulos como el remake de 'Chacal', 'Mercury Rising', 'Armageddon', 'El quinto elemento' o 'El sexto sentido'. Y aún le quedarían años para demostrar su valía en 'Glass' o el remake de 'El justiciero de la ciudad', llamado en España, simplemente, 'El justiciero'). Inolvidable, único y con una vida apasionante repleta de recovecos.

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