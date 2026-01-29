"Me niego a decirlo". Bruce Willis no quería que 'Jungla de cristal 2' tuviese humor y provocó una crisis durante el rodaje por una escena que odiaba

La carrera de Bruce Willis está repleta de películas inolvidables pero la gran mayoría nos solemos acordar primero de John McClane, el mítico personaje que interpretó en cinco películas de la saga de acción 'Jungla de cristal' ('Die Hard'). La primera de ellas fue un gran éxito y disparó su carrera en la gran pantalla, por lo que siempre me ha parecido curioso que Willis se negase totalmente a que la segunda entrega incluyese nada de humor.

"Ése no es el John McClane que el público ama"

Fue Renny Harlin, director de 'La Jungla 2: alerta roja' ('Die Hard 2', 1990), quien reveló este sorprendente dato en una charla con Empire. En esa entrevista aseguró que Willis quería interpretar a McClane "completamente recto" y que "esta película tenía que ser seria", así que no aceptaba nada de bromas, one-liners, ni recursos graciosos por el estilo.

Como era de esperar, eso no gustó demasiado al resto de implicados en la producción. Harlin desveló lo que le dijo al actor sobre este asunto:

"Ese no es el John McClane que el público ama. Sienten que ahora eres su amigo, y no quieren perder a su amigo."

Sin embargo, Willis estaba empeñado en este enfoque, lo que obligó a que el productor Joel Silver se involucrase en ello y se llegase a un curioso acuerdo para resolver la crisis. Harlin lo recuerda de la siguiente manera:

"Tuvimos una gran reunión, Joel, Bruce y yo. El resultado fue que Bruce aceptó repetir tantas tomas como él quisiera de la forma en que él quisiera hacerlo, y luego haríamos una toma de la forma en que yo quería hacerlo, con humor."

"Lo hizo a regañadientes, y no muy feliz, pero lo hizo. Al final, todos los momentos graciosos que se pudieron captar, incluso una sonrisa que pudiera haber esbozado antes de darse cuenta de que las cámaras estaban rodando, se incluyeron en la película. La primera pregunta que me hicieron los ejecutivos cuando la vieron fue: '¿Tiene más momentos de humor?'. Les dije: 'Por desgracia, he utilizado todo lo que tenía'."

El realizador destacó también una escena que Bruce Willis odiaba especialmente en la que un personaje que aparece brevemente en el aeropuerto flirtea con John McClane. Nuestro héroe no está interesado y necesita enviar un fax con las huellas de los villanos, así que responde señalando su anillo de casado y diciendo: "Sólo el fax, señora. Sólo el fax". Ese momento provocó otra crisis durante el rodaje de la película:

"Bruce lo odiaba. Dijo: 'Eso es tan cursi y estúpido. Me niego a decirlo'. Nos ocupó una hora allí, yo rogándole y Joel involucrado para conseguir que lo dijera una sola vez, de 15 tomas. Pero está en la película, y a la gente le encanta. No es sólo gracioso, demuestra que se preocupa por su mujer. Le hace identificable y realmente un tipo honorable. Porque no se trata sólo de salvar el mundo sino de algo mucho más personal."

Seguro que Bruce Willis tenía sus razones para actuar de este modo, pero personalmente creo que Renny Harlin tenía razón y que salimos ganando con el hecho de que la película mantuviese, al menos en parte, ese sentido del humor que fue tan fundamental ya en la primera entrega de 'Jungla de cristal'.

