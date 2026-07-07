Ya es oficial. Sacha Baron Cohen presenta una nueva película sorpresa de Ali G, el personaje que lo lanzó a la fama

Muchos se acuerda primero de Borat cuando se habla de Sacha Baron Cohen, pero lo cierto es que fue otro el personaje que lanzó a la fama al actor. Ese honor es para Ali G, un curioso entrevistador que hacía uso de un humor políticamente incorrecto.

Cohen interpretó a Ali G por primera vez en 1998, y el personaje tuvo tan buen acogida que fue el protagonista de un programa de sketches emitido entre los años 2000 y 2004. Además, en 2002 se estrenaba 'Ali G anda suelto', una comedia que tuvo una buena acogida en taquilla, pero que se quedó muy lejos de lo que conseguiría apenas cuatro años después con 'Borat'.

El cómico ha repescado ocasionalmente a Ali G -la última vez que lo hizo fue durante una entrega del 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' de 2024-, siendo especialmente comentada su aparición caracterizado como el personaje en la gala de los Óscar celebrada en 2015, ya que no había avisado a la organización de que iba a hacerlo.

Ahora se ha confirmado que Cohen ha rodado una película sin avisar a nadie, buscando así conseguir el mismo efecto sorpresa que logró en alguno de sus anteriores trabajos. De hecho, un portavoz de Cohen ha declinado hacer cualquier tipo de comentario cuando ha saltado la libre sobre que la grabación de la nueva película de Ali G había llegado a su fin.

Ahora habrá que ver cuándo y dónde se estrena, pues 'Borat 2' se lanzó de forma directa en Prime Video, por lo que no descartemos que el regreso de Ali G se salte los cines y llegue en streaming.

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