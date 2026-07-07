Hugh Jackman debería volver a trabajar con cineastas de gran calibre como Christopher Nolan. Su mejor trabajo sigue en esta mágica película que está en HBO Max

Su presencia como estrella está fuera de toda duda, aunque su fiabilidad como una para atraer al público ha sido más inestable fuera de interpretar a Lobezno. Es por ello que a Hugh Jackman no le vendría mal de vez en cuando retomar proyectos más arriesgados con cineastas de nivel, e incluir más títulos memorables como ‘El truco final (El prestigio)’ (’The Prestige’).

Un eléctrico abracadabra

Uno de sus mejores trabajos está en este cara a cara con Christian Bale que también incluye a Scarlett Johansson, y que fue la película de confirmación de Christopher Nolan como autor popular y de prestigio. Una increíble amalgama condensada en un film mágico de suspense todavía respetado que se puede ver en streaming a través de HBO Max.

Los magos son los maestros del entretenimiento en la Londres de finales del siglo XIX. En este contexto, dos ilusionistas combaten por el éxito y por ser considerados el mejor mago del momento. Entre la genialidad y la gran capacidad de atracción, ambos hombres llegarán a extremos pocos deseados por conseguir superar al otro.

Las inquietudes profundamente cinematográficas de Nolan hace que muchos proyectos suyos puedan pasar como exploraciones del proceso artístico y de la comercialización del espectáculo. Aquí los puntos son mucho más fáciles de unir con un tratado de la obsesión que involucra elaborar una ilusión que sublime también el ego además de la inquietud artística.

En el proceso hay colisión entre la necesidad del respeto y la posibilidad de tener éxito. El conflicto entre ambos personajes traza una tensión que parece personal para el propio Nolan, y que decide tratar con una estructura malabarista donde el tiempo cinematográfico está bailando más que retorciéndose, y donde los trucos están a plena vista para distraer de la sibilina puñalada que decide trazar.

Sigue siendo uno de sus esfuerzos más maduros, ya que revisitarla sólo hace más impresionantes sus esfuerzos que van más allá de unos trucos que pueden no impresionar en primer contacto. Jackman y Bale se entregan para dar vida a personajes intrincados y dando mucha energía a una función en la que el director no puede evitar caer en algunos pecados habituales (qué necesidad de matar a sus personajes femeninos, cuando tampoco los elabora tanto).

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia