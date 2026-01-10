Hoy en Prime Video, el mejor Hugh Jackman en una fabulosa película basada en hechos reales que mereció que se le hiciera más caso

Intentar colocarse para una carrera al Oscar tiene sus riesgos y daños colaterales, sobre todo para actores a los que se le ven las intenciones a kilómetros y terminan generando suspicacias en las películas más que curiosidad. Un proyecto basado en hechos reales y a medida de su estrella no despierta ya tanto interés, aunque películas como ‘La estafa (Bad Education)’ se salgan bien de la norma.

La mala educación

Con un Hugh Jackman estelar y también exquisito al frente junto a Allison Janney, esta película con aspiraciones de Oscar terminó teniéndolas en los Emmy y otros premios televisivos al acabar siendo un proyecto directo a streaming. Aun así, la de Cory Finley es una obra notable que vale la pena ver en streaming a través de Amazon Prime Video y en Movistar+.

En el distrito escolar todos están encantados con Frank Tassone, que dirige un centro que no sólo consigue siempre los mejores resultados sino que se encarga de que siempre obtengan medios necesarios para ello. Todo en favor de los alumnos, al menos en apariencia, ya que empezarán a tirarse de hilos para mostrar cómo se estaba lucrando de fondos públicos a escondidas.

Finley, que venía de labrarse un interesante nombre en el indie inquietante con ‘Purasangre’, opta por algo más accesible aunque en cierto modo más remarcable. Desde ahí indaga no sólo en las fracturas que permiten un sistema corrupto, sino estudiar al personaje que persigue ese lucro además de mantener ciertas apariencias.

Las claras influencias scorsesianas tienen aquí una ejecución más calmada, aunque fascinante en cómo son incisivas en determinadas áreas. Está todo narrado con interesante ritmo, humor bastante estupendo y bien tirado, y también interpretaciones loables que no persiguen el lucimientos que sí lo hacen sus personajes.

Aun así, esa manera de emplear el ego termina siendo lo que hace remarcable interpretaciones como la de Jackman. Carismático como él solo tanto en espectáculos variopintos como siendo Lobezno, aquí responde bien a un reto de intentar tener pathos dramáticos genuino (más que ese estiramiento de límites en ‘Prisioneros’). Un trabajo formidable que debería haber recibido más atención.

