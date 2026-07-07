'Sword Art Online' está de vuelta. El arrollador anime isekai vuelve con una historia inédita para sorprender a sus fans más veteranos

Ya han pasado prácticamente tres años desde que se estrenó en Japón 'Sword Art Online: Progressive – Scherzo of Deep Night', la última entrega de la franquicia de anime isekai. Mientras tanto, el anime también se ha ido manteniendo vivo con el spin-off 'Alternative: Gun Gale Online', pero si echamos de menos a Kirito, Asuna y compañía ahora sabemos que regresarán en una nueva película.

Estábamos de parranda

La franquicia de 'Sword Art Online' ha seguiodo a flote estos años con otras historias alternativas, pero en cuanto a la saga principal llevábamos unos cuantos años de bajón y sin demasiadas noticas. Parece que los responsables del anime quieren corregir el rumbo, por lo que tienen entre manos una película original.

Se trata de 'Sword Art Online - Integral Domain-', que se estrenará en 2028. Por el momento no hay demasiados detalles sobre la trama, pero se ha confirmado que Reki Kawahara, el creador de 'Sword Art Online' se ha encargado de la historia y promete ser algo diferente a todo lo que conocemos hasta el momento.

Será una historia inédita que se desarrolla tras los eventos de 'Sword Art Online: Alicization', por lo que por primera vez veremos el siguiente paso en la historia de Kirito. Habrá que ver cómo de canon es esta nueva película dentro del anime, o si tan solo se trata de una aventura intrascendente que sirva de aperitivo, pero supone un primer paso muy significativo para el regreso de la serie.

Desde que concluyó 'Sword Art Online: Alicization' no se han continuado adaptando las novelas ligeras de Kawahara, y por ahora el anime tan solo ha adaptado 18 de los 28 volúmenes publicados. Vamos, que todavía hay mucho potencial para más temporadas de 'Sword Art Online', y esta nueva película puede suponer la puerta al regreso del anime, especialmente si funciona bien en cines y el público responde.

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