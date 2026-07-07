Los directores de 'Proyecto Salvación' explican por qué recortaron 30 minutos de metraje: "Queríamos explorar a fondo su miedo y su fragilidad"

Uno de los mayores éxitos de ciencia ficción del año estuvo a punto de ser una película muy distinta. Antes de convertirse en el fenómeno que ha conquistado al público -y que ahora sigue conquistando a muchos en Prime Video-, 'Proyecto Salvación' tenía un primer montaje que duraba cerca de cuatro horas y que dedicaba más de media hora a mostrar a un Ryan Gosling completamente hundido antes de emprender su misión espacial.

Nunca lo veremos

En una entrevista para Interview Magazine, los directores Phil Lord y Chris Miller explicaron que la primera parte de 'Proyecto Salvación' era muy diferente a la que finalmente llegó a los cines. El personaje de Ryland Grace pasaba mucho más tiempo afrontando el impacto psicológico de despertarse solo en el espacio, sin recordar cómo había llegado hasta allí y con la responsabilidad de tener que salvar a la humanidad.

Lord reveló que eliminaron una enorme cantidad de metraje centrado en ese proceso. "La condensamos a la duración de una canción de Kris Kristofferson. Hay aproximadamente media hora de material donde él pierde el control, está borracho, es incapaz de lidiar con nada". Su compañero Chris Miller añadió: "Grabamos mucho de él desmoronándose".

La decisión de recortar llegó después de comprobar cómo reaccionaba el público en los primeros pases. Según explicó Lord, aquella larga introducción terminaba lastrando el ritmo de la película:

"[Al público] le costó asimilarlo. Puedes estar triste durante dos minutos en una película, pero luego tienes que seguir adelante. No eres el primero en decir que parecía un regreso al pasado. ¿Son las películas demasiado crueles ahora?"

No fue el único gran cambio. El primer montaje de 'Proyecto Salvación' rondaba las cuatro horas de duración antes de pasar por un intenso proceso de edición que redujo la película hasta las dos horas y treinta y seis minutos.

Para Lord y Miller, el objetivo nunca fue convertir a Ryland Grace en un héroe invencible, sino en alguien con quien cualquiera pudiera identificarse. Como explicó Miller:

"Queríamos explorar a fondo su vulnerabilidad, su miedo y su fragilidad. Es un gran microbiólogo, pero no un experto en todo, no es de los que entran en un edificio en llamas para salvar a los gatitos. Queríamos que despertara aterrorizado, que tuviera que superar sus miedos y que se convirtiera en una persona valiente y heroica. Por eso es tan fácil identificarse con él"

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