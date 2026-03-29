"Si tú lo dices, para mí es luz verde". Tenemos que agradecerle al mismísimo Spielberg el mejor easter egg de 'Proyecto Salvación'

Los fans de las aventuras espaciales están de celebración con 'Proyecto Salvación'. La película es una pequeña rareza, un blockbuster tan ambicioso como personal que cuenta con una entidad única a la vez que se apoya en los grandes referentes del género. 'Interstellar', 'La llegada' y por supuesto 'Marte' son algunas de las comparaciones más mencionadas estos primeros días después de su estreno.

Hay que irse más atrás en el tiempo para apreciar otra comparación inevitable. 'Encuentros en la tercera fase' de Steven Spielberg también narra la historia de un contacto alienígena, y también lo hace desde un enfoque fuertemente humanista. En un momento clave de la película, los humanos consiguen establecer comunicación con los aliens a través de la música en cinco notas ya míticas de la ciencia ficción. Son exactamente las mismas que tararea Gosling, nervioso en su primer encuentro con Rocky, y que el alienígena repite de vuelta. Es un bonito homenaje a la misma dinámica que ocurría en la cinta del 77.

En una cinta que ya tiene otras referencias pop como a Meryl Streep o a la película 'Rocky', este momento podría habérsele ocurrido perfectamente al guionista Drew Goddard o a los directores Phil Lord y Christopher Miller, pero resulta que vino del mismo Spielberg. Lo comentaban Lord y Miller en una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, aclarando que pese a nervios iniciales el momento había sido muy fácil de resolver en temas de derechos.

"Hubo tan poco drama con ello que estábamos en montaje viéndolo y dijimos, ¿esto lo tenemos aprobado, verdad? Esperaba recibir muchas llamadas", bromeaba Phil Lord. Chris Miller expandía sobre el encuentro que habían tenido con el legendario cineasta. "Era un pitch que nos hizo Steven Spielberg antes de que nos marchásemos a rodar. Le estábamos contando la película y se quedó como… ¿así que el alien tiene un lenguaje musical? Deberíais usar la canción de 'Encuentros en la tercera fase'. Estaría divertido, ¿no?". A la pareja se le hizo los ojos chiribitas en aquel momento, con Phil queriendo asegurarse de que iba en serio. "Si tú lo dices, para mí es una luz verde. Los contratos verbales son vinculantes".

Sí hubo algo más de tensión fue con la inclusión de 'Sign on the times' de Harry Styles. La emotiva secuencia del karaoke no estaba en la novela original ni tampoco en el guion de la película. Surgió fruto de una conversación entre Ryan Gosling y Sandra Hüller y ella aceptó con la condición de que pudiera decidir la canción. Hubo dudas por lo caros que podrían ser los derechos y por la velocidad a la que debían conseguirlos, ya que era su último día de rodaje en el barco, pero la interpretación del momento les conquistó tanto que lucharon por conseguirlos.

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