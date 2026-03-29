"Fue bochornoso". El necesario consejo que recibieron los directores de 'Proyecto Salvación' después de proyectar un primer montaje a amigos cineastas

Todo aquél que haya escrito o dirigido cualquier obra audiovisual sabrá que uno de los procesos más dolorosos a los que se puede enfrentar un creativo es ese que insta a, como lo expresan los angloparlantes, kill your darlings; deshacerse de todos los elementos del total que nos enamoran a título personal pero que, en última instancia, terminan afectando negativamente a la fluidez, el desarrollo o la calidad del producto final.

Kill your darlings

Esto es a lo que, precisamente, tuvieron que enfrentarse Phil Lord y Christopher Miller durante la fase de posproducción de 'Proyecto Salvación', cuyo primer montaje se extendía hasta las cuatro horas y cuarto de metraje y que, tras una proyección con varios amigos cineastas, tuvieron que recortar drásticamente tras escuchar un consejo claro y unánime: "Hacedla mucho más corta".

Así lo ha explicado el dúo de realizadores en el podcast Happy Sad Confused:

Nuestra primera prueba de público oficial salió genial, pero hacemos muchas proyecciones previas para amigos, familiares y otros cineastas y escritores. Esta película era gigantesca. Cuando finalmente logramos reducir el primer montaje a menos de cuatro horas, sometimos a algunos amigos cineastas a una versión de tres horas y 45 minutos, y fue bochornoso.

El primer proceso de poda fue relativamente sencillo, siendo la parte realmente complicada la de reducir aún más la extensión del largometraje hasta las dos horas y media que han terminado llegando a nuestras salas de cine:

Simplemente no sabes cómo van a aterrizar las escenas con el público. Pensamos que todo era encantador, pero algunas de esas cosas encantadoras no funcionaron. Eso hizo que fuera muy fácil bajarla a tres horas. Luego tuvimos que trabajar poco a poco hasta llegar a las dos horas y media.

Finalmente, parece que Lord y Miller han tocado las teclas correctas, porque su adaptación de la novela de Andy Weir protagonizada por Ryan Gosling cerró un primer fin de semana de estreno en Estados Unidos valorado en 80 millones de dólares, cerrando una recaudación total de 168 millones de dólares en todo el mundo a fecha de hoy que, seguramente, se vea ampliada en un par de días tras su lanzamiento en mercados como el español.

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