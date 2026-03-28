'Proyecto Salvación' tiene un ingrediente secreto detrás de su fascinante ciencia ficción: fijarse en la ciencia real

En 2015, millones de espectadores en todo el mundo quedaron prendados por 'Marte'. La película estaba protagonizada por Matt Damon, dirigida por Ridley Scott y guionizada por Drew Goddard, pero es uno de esos casos de adaptación donde el verdadero MVP seguía siendo el autor original. Andy Weir, quien publicaba la novela en 2011, había conseguido un relato emocionante, inesperado, y lo más difícil, científicamente muy cercano a la ciencia real.

El ingrediente secreto detrás de 'Proyecto Salvación' vuelve a ser el mismo. La nueva adaptación cinematográfica entra más profundamente en el terreno de la ciencia ficción, con la introducción de vida alienígena que no es como nada que hallamos visto en el cine. Pero mantiene mayormente los pies pegados en la Tierra con su uso de las físicas y la ciencia que hoy tenemos disponible. Weir justifica sus novelas como relatos de su tiempo, con cada una basándose en el conocimiento científico del momento.

Dar soluciones, no solo problemas

La mayor señal de que la película puede ponerse la pegatina de "película científica" está en su espíritu resolutivo. Igual que 'Marte', 'Proyecto Salvación' es una historia de hard sci-fi o ciencia ficción dura. Es decir, películas que pese a contar con elementos de ciencia especulativa, centran su desarrollo en las conexiones con la ciencia real, sus procesos y el enfoque en la resolución de problemas. Andy Weir escribía originalmente la novela con decenas de hojas de cálculo a su disposición, todas ellas llenas de datos y fórmulas contrastadas por textos científicos. De las necesidades energéticas de una nave espacial a cómo deberían moverse los músculos de Rocky.

La doctora Becky Smethurst, astrofísica en la universidad de Oxford, analizaba en su canal de Youtube los muchos elementos científicamente acertados en la película, siendo el primero de ellos la catástrofe que anticipa. Como otras ficciones han temido, el paulatino oscurecimiento del Sol sería un desastre a nivel planetario. Si bien existen desniveles de iluminación en niveles pequeños, con el Sol variando su luz cíclicamente en un 0,1%, solo sería necesario una bajada del 1% para volver a entrar en una edad de hielo, y un 10% supondría una extinción segura. Por sí solo, esto es algo que el Sol no hará hasta dentro de 5.000 millones de años. ¿Pero podría haber algo externo que lo aceleraría?

Es aquí donde entran los astrófagos, la amenaza microscópica y pseudocientífica de Weir. Su naturaleza está basada en la capacidad de transferencia energética en los organismos que tenemos en la Tierra (como las plantas y su fotosíntesis), pero lo hace a un nivel que simplemente no es posible en las leyes de la física como la conocemos. La razón es un proceso inventado a través del cual los astrófagos interactúan con neutrinos para ser capaces de almacenar mucha más energía de la que sería posible por su tamaño. El propio Weir ha llamado a esto "una patraña a nivel cuántico", pero se concedía ese elemento dramático para armar una historia que en el momento a momento está muy anclada en nuestra física y la tecnología.

Es algo que se aprecia desde el principio en elementos como la eliminación del trillado criosueño, creado por la ciencia ficción y que no podría existir con nuestra tecnología. Lo sustituye por un (también difícilmente realizable) pero más factible coma inducido a largo plazo. Es improbable que un humano pudiera soportar un coma tan dilatado en el tiempo, o al menos uno sin ese gen (también pseudociencia) que le permite sobrellevar mejor los comas, pero desde luego es más creíble que la idea de que los órganos internos puede congelarse y luego descongelarse sin tener efectos desastrosos en el individuo.

La película también decide juega a favor de la ciencia prescindiendo de viajar más allá de la velocidad de la luz. Para ello, todos los viajes tenían que estar a una distancia asumible. Weir centra la acción alrededor de Tau Ceti, un planeta a "apenas" 12 años luz, y del sistema 40 Eridani, a 16 años luz (y que, hasta poco después de la publicación del libro, se creía que realmente podría albergar un planeta). Con nuestra tecnología actual este sería aun así un viaje de miles de años. Es aquí donde Weir vuelve a apoyarse de los ficticios astrófagos como combustible y "acelerante". El viaje sigue una lógica relativista de Einstein, con Grace experimentando una dilatación temporal que hace que para él el viaje de 12 años (gracias a la aceleración de los astrófagos) se pasen en cuatro años.

Quizás el concepto más interesante de la historia es el de la panspermia. Una hipótesis científica real que propone que la vida en el universo es probable a través de formas de vidas microscópicas capaces de sobrevivir a las condiciones del espacio y viajar por él, "colonizando" aquellos planetas con los que entran en contacto. Esta hipótesis se justifica gracias a la existencia de organismos reales como el extremófilo, capaz de sobrevivir a condiciones extremas en la Tierra. Es aquí donde vuelven a entrar los astrófagos. La historia pone en boca de Grace la posibilidad de que estos organismos sean una suerte de ancestro común tanto de la vida en el sistema solar como en los alrededores, creando una conexión fascinante entre humanos y alienígenas poco explorados en la ficción.

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