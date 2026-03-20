Esta serie basada en hechos reales sigue un caso que todavía genera debate y está disponible en Netflix. Ha vuelto a arrasar 3 años después de su estreno

Aunque sea conocida mundialmente por su papel de Wanda Maximoff o Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel, Elizabeth Olsen ha demostrado que su talento va mucho más allá de los superhéroes. Su reciente trabajo en 'Love & Death' lo confirma, porque tres años después de su estreno, la miniserie se mantiene como un fenómeno en streaming, capturando la atención tanto de los fans del género true crime como de nuevos espectadores que descubren la historia de Candy Montgomery.

Conquistando a la audiencia a hachazos

En 1980, Candy Montgomery, una ama de casa de Wylie, Texas, fue acusada de asesinar a la esposa de su amante Allan Gore, Betty Gore, propinándole 41 hachazos con un hacha durante una violenta confrontación en la casa de la víctima.

El crimen no solo fue brutal, sino que también conmocionó a toda la comunidad local por lo inesperado de los hechos: dos amigas que compartían iglesia y vida social se vieron envueltas en un asesinato que parecía sacado de una película de terror. Tras el hallazgo del cadáver y la investigación, Montgomery fue arrestada y acusada de asesinato, un caso que atrajo la atención de los medios por la naturaleza extrema del ataque y el shock que generó entre vecinos y conocidos. Aquí se recopila cómo ocurrió todo y la reacción de la población en la zona.

Sin embargo, el desarrollo legal del caso fue igual de sorprendente que el propio crimen. Montgomery se declaró no culpable alegando defensa propia, argumentando que Betty la atacó primero con el hacha durante una discusión sobre la relación extramarital que ambas mujeres habían tenido con el mismo hombre. En el juicio de octubre de 1980 -cuyo desarrollo se cuenta aquí en detalle-, un jurado concluyó que no se podía probar más allá de toda duda que Montgomery hubiera actuado con premeditación, por lo que fue declarada inocente y no cumplió pena de prisión por el homicidio.

Según FlixPatrol, ahora mismo 'Love & Death' se encuentra entre las series más vistas en Netflix, ocupando el puesto número 4 a nivel mundial en países como Brasil, Costa Rica, España y Dinamarca, donde la miniserie ha arrasado. Este éxito demuestra que la fascinación por los crímenes reales sigue intacta y que las buenas interpretaciones son clave para mantener la atención del público.

Elizabeth Olsen interpreta a Candy Montgomery y Jesse Plemons da vida a Allan Gore, el hombre casado que inicia un romance con Candy. Además, Lily Rabe interpreta a Betty Gore, la esposa de Allan, y Patrick Fugit es Pat Montgomery, el marido de Candy. Un reparto que le aporta profundidad y complejidad a los personajes, logrando que la historia cobre vida más allá de la nota sensacionalista que inicialmente atrajo la atención mediática en los años 80.

Cabe destacar que 'Love & Death' no fue la primera adaptación televisiva de este caso. La miniserie 'Candy' -disponible en Disney+-, protagonizada por Jessica Biel, ya había explorado la misma historia antes, ofreciendo un enfoque distinto sobre los hechos. Esta coincidencia llevó a comparaciones inevitables entre ambas producciones, especialmente por cómo abordaba el crimen cada una y sus consecuencias emocionales.

Tres años después de su estreno, 'Love & Death' sigue dominando las listas de reproducción y sigue causando fascinación entre los espectadores, combinando tensión, drama familiar y el retrato de una comunidad suburbana que aún recuerda un caso que conmocionó a Estados Unidos. Ahora, además de en el catálogo de HBO Max también está disponible en Netflix.

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