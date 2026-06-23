'Proyecto Salvación' y 'El día de la revelación' tienen algo clave en común y creo que esto hace que ambas películas sean incluso mejores

Aunque son propuestas muy diferentes, 'Proyecto Salvación' y 'El día de la revelación' comparten una misma visión sobre uno de los grandes elementos clásicos de la ciencia ficción: los extraterrestres. Lejos de presentarlos como una amenaza para la humanidad, ambas películas apuestan por utilizar el contacto con otras formas de vida para hablar de empatía, cooperación y confianza.

A partir de aquí habrá spoilers de ambas películas

Un mismo mensaje sobre la humanidad

La adaptación de la novela de Andy Weir dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y la nueva película original de Steven Spielberg construyen historias muy distintas en tono y escala, pero llegan a una conclusión similar: que el verdadero conflicto no nace de lo desconocido, sino del miedo que sentimos hacia ello. En un panorama dominado durante décadas por invasiones alienígenas y guerras interplanetarias, las dos producciones recuperan una idea mucho más optimista sobre el primer contacto.

En 'Proyecto Salvación', Ryan Gosling interpreta al profesor y científico Ryland Grace, el único capaz de evitar el colapso de la Tierra tras la aparición del astrofago, un organismo que amenaza con bloquear la luz del Sol. Durante su misión espacial conoce a Rocky, un extraterrestre completamente distinto a los humanos, con quien primero debe aprender a comunicarse antes de establecer una amistad que termina convirtiéndose en el verdadero corazón de la historia.

La evolución de esa relación cambia por completo el sentido de la película. Lo que comienza como una misión de supervivencia acaba transformándose en un relato sobre la colaboración entre especies diferentes. Grace y Rocky dejan de verse como desconocidos para trabajar juntos y demostrar que la confianza resulta mucho más poderosa que el miedo.

Por otro lado, 'El día de la revelación' traslada esa misma idea a la Tierra. La película sigue a Daniel Kellner y Margaret Fairchild mientras descubren que una organización llamada WARDEX lleva años ocultando la existencia de una especie extraterrestre pacífica. Lejos de planear una invasión, estos seres han intentado acercarse a la humanidad de forma discreta e incluso eligieron a Daniel y Margaret cuando eran niños para ayudarles a revelar la verdad en el futuro.

En este caso, el conflicto no reside en los alienígenas, sino en la respuesta de los propios humanos. Spielberg plantea que el verdadero peligro procede de quienes intentan controlar la información y alimentar el miedo hacia lo desconocido, mientras los extraterrestres representan precisamente lo contrario: la posibilidad de cooperar y construir un futuro común.

Pese a sus diferencias narrativas, ambas películas terminan defendiendo el mismo mensaje. Las dos utilizan la ciencia ficción para hablar de aceptación, diálogo y solidaridad, recordando que la mejor forma de afrontar cualquier amenaza no es levantar barreras frente a quien es diferente, sino intentar comprenderlo y colaborar con él.

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