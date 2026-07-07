Hoy en streaming, uno de los mejores creadores españoles y la mejor Carmen Machi en una serie completamente espléndida que pronto hará su regreso

Su habilidad para aceptar salir en casi todo igual diluye su gran efecto en todo lo que sale, pero realmente Carmen Machi es una de las mejores actrices de este país y siempre da algo especial a lo que sale. No hay otro intérprete en toda España, y casi en el mundo, que pueda sostener el interés en torno a algo como la premisa de ‘Celeste’.

Investigando los días

Pero además de tener a una actriz de presencia superlativa y gran capacidad para el matiz como ella, en esta serie dramedia casi en tono de noir castizo está desarrollada por uno de los mejores creadores que hay en España como es Diego San José. Ambos elaboran una gran historia que se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Dedicada con gran ahínco durante toda su vida a la recaudación de impuestos desde la Agencia Tributaria, persiguiendo a los peores defraudadores del país, Sara Santano se prepara al fin para retirarse del empleo público. Sin embargo, el peculiar trasiego de una superestrella latina llamará su atención y lo volverá su último gran caso.

La burocracia de investigar si se pasan 180 días residiendo en España, convertido en algo que parece jugarse la existencia o la esencia de la justicia. Y, al mismo tiempo, algo tratado desde el costumbrismo de escala más reducida, creando unos contrastes fabulosamente absurdos con los que pocas series se atreverían.

Es lo que hace especial el recorrido reciente de San José como creador de comedia, capaz de elaborar una especie de ‘El Crack’ de la contabilidad B como si no costase demasiado introducirse en ella. Por una vez, Hacienda como institución se convierte en heroína a través de un personaje bien cargado de claroscuros y frustraciones.

Todos bien sostenidos desde la escritura de guion y luego por una Machi que tiene un pulso tremendo para trazar lo dramático así como lo gracioso del personaje que tiene entre manos, y sobre el que orbita toda la propuesta. Con una segunda temporada ya en el horizonte, no es mala idea recuperar esta primera tanda de episodios tan estupenda.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las mejores series de Movistar+