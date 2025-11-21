Acaba de estrenarse una de las mejores series del año: un retrato íntimo sobre las segundas oportunidades con un arrollador Javier Cámara

Será mejor que los que se acerquen a 'Yakarta', la nueva serie de Diego San José, Elena Trapé y Javier Cámara en Movistar Plus+, no lo hagan esperando otra comedia ácida al estilo de 'Vota Juan' o 'Celeste'. Porque en realidad es un drama que utiliza los elementos de la comedia para intensificar la tragedia.

La premisa roza lo absurdo. Sigue a un profesor fracasado decide ayudar a una adolescente a convertirse en estrella del bádminton, pero a medida que se desarrolla la historia y se acerca a su final, tras seis cortos episodios, el relato acaba siendo profundamente realista. Lo que empieza como una idea ligera se transforma en un relato íntimo sobre las segundas oportunidades, la ambición personal y la búsqueda de significado en la vida de quienes parecen condenados al fracaso.

Segundones con sueños imposibles

Como todas las series anteriores de Diego San José, 'Yakarta' se centra en personajes de segunda fila que creen estar ante su última oportunidad de destacar. Joserra (Javier Cámara) es el ejemplo perfecto de esto: un exjugador olímpico de bádminton que ya vivió su momento de gloria y que ahora sobrevive entre clases de educación física, un coro y apuestas de bingo. Su ambición es darle sentido a una vida que considera desperdiciada y, para ello, encuentra en Mar (Carla Quílez) la vía de redención: una joven de 17 años que debe madurar antes de tiempo y que, sin proponérselo, se convierte en su proyecto de vida.

La serie evita el glamur y se mueve en espacios muy austeros que van desde polideportivos vacíos y pensiones grises a salas de hotel anodinas. Aquí, Elena Trapé construye un universo donde lo ordinario se vuelve esencial para el drama, mostrando que la grandeza de 'Yakarta' reside en su realismo. No hay chistes fáciles ni fórmulas para agradar, cada escena respira verdad y cada decisión narrativa subraya la tensión emocional de los protagonistas. Es en ese terreno áspero donde la serie se crece y nos recompensa con momentos de intensa conexión emocional.

El humor existe, pero es sombrío, contenido y está al servicio del drama. Los episodios iniciales pueden resultar duros y antipáticos, pero a partir del tercero la narrativa explota y alcanza su máxima eficacia. Y aunque el argumento gire en torno al bádminton, la serie no es un relato deportivo al uso. La obsesión de Joserra por convertir a Mar en campeona funciona como metáfora de la ambición, la redención y la superación personal.

Javier Cámara construye un Joserra melancólico, marcado por los excesos y el pasado, capaz de transmitir con la mirada su dolor y su esperanza sin necesidad de palabras. Y a su lado, Carla Quílez demuestra que, a sus 17 años, puede sostener el relato con fuerza y autenticidad, creando una dupla imposible pero profundamente convincente.

