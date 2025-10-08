Hoy en Prime Video, el thriller con el que José Luis Garci conquistó el corazón del cine español. Una obra maestra llena de giros sorprendentes

Saber envejecer bien y, además, ser capaz de ganar con el paso del tiempo es un don del que no todas las películas pueden presumir. Una de ellas es 'El crack' (1981), el filme dirigido por José Luis Garci y protagonizado por un inmenso Alfredo Landa, que además de ser una de las grandes joyas que tiene el cine español, también va más allá de ser una historia de detectives.

Inspirada en el cine negro norteamericano -con ecos de Chandler y de Bogart-, la película combina con maestría la intriga, la soledad y el desencanto de un país que todavía buscaba encontrarse a sí mismo después de la Transición. Con su fotografía en blanco y negro, su ritmo pausado y sus personajes, 'El crack' sigue siendo una de esas obras que invitan a detenerse y mirar. Un retrato oscuro, melancólico y profundamente humano del Madrid de los años 80.

Un noir muy castizo

Ambientada en un Madrid muy sombrío y lluvioso, 'El crack' nos presenta a Germán Areta (Alfredo Landa), un ex policía recién reconvertido en detective privado. Es un hombre cínico y con principios que tiene que investigar la desaparición de una joven por encargo de un poderoso empresario. Pero lo que empieza como un caso rutinario se convierte en una espiral de corrupción, engaños y muerte que le obliga a enfrentarse tanto a los monstruos ajenos como a los suyos propios.

Con este largometraje, Garci logró algo que muy pocos cineastas españoles habían intentado hasta entonces: adaptar el espíritu del film noir clásico a una realidad cercana, tangible. Y el resultado fue un retrato brutalmente honesto del desencanto urbano, donde los bares con humo, los callejones mojados y los rostros cansados componen una sinfonía de perdedores.

Y el trabajo de Alfredo Landa aquí es, simplemente, monumental. Lejos de sus papeles cómicos anteriores, ofrece una interpretación contenida, dura y vulnerable que marcó un antes y un después en su carrera. Su Germán Areta no es un héroe, sino un hombre que aún cree en la decencia en un mundo empeñado en demostrarle que carece de la misma. Es esa contradicción -entre la integridad y la desilusión- es la que hace que el personaje y la película sigan siendo tan actuales.

Además, 'El crack' también es una carta de amor a una forma de hacer cine que ya no existe y aunque su ritmo pueda parecer pausado para los estándares actuales, esa cadencia es lo que le da profundidad. Cada plano, cada diálogo, cada mirada tiene un propósito y cuando llega el desenlace, sentimos que hemos acompañado a un hombre real, con sus dudas, su dolor y su dignidad intacta.

Está disponible en Prime Video y para los que se queden con ganas de más, las dos secuelas 'El crack Dos' y 'El crack Cero' expanden el universo de Germán Areta y profundizan en su mundo de misterio, traición y justicia personal. Cada entrega mantiene la esencia noir del original, consolidando la saga como uno de los mayores logros del cine español en el género de detectives.

En Espinof |

En Espinof |