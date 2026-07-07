Tom Holland estaba convencido de que Christopher Nolan odiaba su actuación en 'La Odisea'. "La estaba cagando por completo"

Estamos a muy poco tiempo de que se desvele qué es lo que Christopher Nolan tiene realmente preparado en 'La Odisea' y si el público actual está preparado para la adaptación épica de un poema de hace 2800 años. De momento, lo único que está claro es que va a ser una de las películas más comentadas del año, y que dará un mes de julio perfecto a Tom Holland, que hará coincidir en taquilla esta con 'Spider-man: Brand new day'. Y eso que ni el actor más famoso del momento se libra del síndrome del impostor.

La odisea de Holland

Acostumbrado a otro ritmo de trabajo y otra tecnología, los primeros días del rodaje de 'La Odisea' fueron una ídem para Holland, tal como la ha confesado al propio Nolan en una conversación con Fandango: "Trabajar con las cámaras Imax por primera vez es una experiencia. No es como nada que haya visto antes, y no sabía que solo funcionaban durante tres minutos. Así que recuerdo que no parabas de cortar, y yo le decía a Jon Bernthal, '¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué sigue haciendo eso?'".

Y en mi cabeza pensaba "¿No le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando?". Y entonces George Cottle, el coordinador de especialistas, dijo "No, no, no, no, no, solo hay tres minutos en el cargador", y yo "Gracias a dios". Pensaba que la estaba cagando por completo en esa escena.

Hay que tener en cuenta que 'La Odisea' es la primera película de la historia en grabarse por completo con cámaras Imax, y requiere de un proceso de entrenamiento, por mucho que Nolan ya usara este equipo en su obra anterior, desde 'Oppenheimer' hasta 'Interstellar'. En todo caso, ni una cámara de Imax lograría meter en plano la vergüenza que sintió Holland durante esos primeros momentos del rodaje. El 17 de julio saldremos de dudas por fin, y sabremos si estamos ante una auténtica maravilla o Holland tenía razón en sentirse un poco a disgusto.

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