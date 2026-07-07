Si solo vas a ver un anime este verano, que sea este. Un desgarrador drama histórico de los creadores de 'Dandadan' que acaba de llegar a streaming

No se puede decir que esta temporada de anime vaya a ser floja, porque durante el trimestre del verano nos llegan algunos de los platos fuertes más esperados del año. Aunque tengo que confesar que ya desde que se anunció tenía la vista fijada en 'Jaadugar: A Witch in Mongolia' ('Tenmaku no Jādūgaru'), y tengo que decir que los primeros episodios han sido una auténtica barbaridad.

De Persia a Mongolia

Ya de entrada, 'Jaadugar' viene de la mano de Science Saru, el estudio detrás de 'Dandadan' y a nivel personal uno de mis favoritos por su innovación rompedora y tremendamente personal que siempre viene con un sello asegurado de calidad. Y de salida tenemos como directores a Naoko Yamada, directora de 'A Silent Voice' y 'Tu color', y a Abel Góngora, director de 'Scott Pilgrim da el salto' co-director de la segunda temporada de 'Dandadan'.

A todo esto le sumamos que se trata de un anime de corte histórico con una trama tremendamente dramática, y tenemos una combinación infalible que estaba lista para comerme con patatitas. Los dos primeros episodios de 'Jaadugar: A Witch in Mongolia' ya están disponibles en Crunchyroll, y ya con este inicio explosivo creo que tenemos entre manos una de las mejores series del año.

'Jaadugar: A Witch in Mongolia' se ambienta en pleno siglo XIII y arranca en la ciudad persa de Tus, donde una niña llamada Sitara es vendida como esclava. Su nueva familia son unos eruditos que valoran el conocimiento por encima de todo, por lo que comienzan a educarla. Sitara forma una estrecha relación con Muhammad, el hijo de su señora, y cuando este parte a otra ciudad para seguir formándose prometen mantenerse en contacto con cartas.

Años después, los mongoles avanzan su conquista por Persia y no dejan títere con cabeza en Tus. La vida de Sitara se desmorona por completo y es capturada y llevada a Mongolia con otros sirvientes... Pero ahora tiene un nuevo objetivo: vengarse de sus captores, recuperar un preciado tomo que su familia guardaba como un gran tesoro, y destruir el imperio mongol.

Aunque el estilo visual de 'Jaadugar: A Witch in Mongolia' pueda parecer infantil y simple, está lleno de intrincados detalles. La cinematografía del anime es una auténtica preciosidad, aprovechando al máximo la arquitectura persa, con fondos muy estilizados pero tremendamente ricos.

Science Saru no decepciona con la animación, aprovechando la simplicidad de los diseños para ganar en expresividad y emoción, especialmente en el segundo episodio cuando las cosas se tuercen definitivamente. Y, a pesar del estilo cuqui y redondito, 'Jaadugar' recuerda en cierta manera a 'Ranking of Kings': no nos dejemos engañar, que es un dramón monumental y no se corta a la hora de ponerse crudo.

A pesar de su desgarrador planteamiento (o quizás precisamente por ello), 'Jaadugar' te envuelve desde el primer momento con su intrincada recreación histórica y cultural. Tan meticulosa, que el anime incluso cuenta con diálogos en mongol para terminar esta inmersión histórica.

Un retrato tremendamente cuidado de la Persia del siglo XIII y la cultura musulmana realizado con muchísimo respeto y amor. Si nos gustan los animes de corte histórico como 'Los diarios de la boticaria' u 'Ooku: Los aposentos privados', 'Jaadugar' promete convertirse en un título imprescindible de la lista.

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