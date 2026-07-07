"Hay películas a las que simplemente hay que dejar en paz": Robert Redford no quería bajo ningún concepto que se rodara un remake de este clásico

Con la muerte de Robert Redford en septiembre del pasado 2025 perdimos la que, sin duda, fue una de las voces que, salvo excepciones muy puntuales, mejor defendió la industria cinematográfica con su abrazo al cine independiente y por su recelo frente a un sistema de estudios moderno que siempre asoció a la pérdida de la integridad de cineastas y creativos.

Secuelas, las justas

Para el actor, director y productor ganador del Oscar por su trabajo a los mandos de 'Gente corriente', contar historias, ya sea en imágenes o de cualquier otro modo, siempre fue una disciplina que debía contar con una esencia puramente humana. Por suerte o por desgracia, nos dejó a tiempo para no vivir el auge de una IA Generativa que, probablemente, le hubiese horrorizado a juzgar por sus palabras:

Mientras que para un cineasta el dinero es solo un medio para alcanzar un fin, para las corporaciones es el fin en sí mismo. Contar historias es importante y forma parte de la continuidad humana.

Esta apuesta por la creatividad y el factor humano, sumada al rechazo a observar el cine exclusivamente como una fábrica de dinero, llevó a Redford a descartar por completo la posibilidad de materializar la continuación de 'El candidato'. Cuando en el marco del Festival de Sundance de 2011 se rumoreó que el intérprete podría volver a ponerse en la piel de Bill McKay, lo desmintió tajantemente asegurando que "Fue una gran historia en su momento, pero ya no hay nada nuevo que nos pueda contar".

No obstante, hay que subrayar el hecho de que el bueno de Robert llegó a colaborar durante varios años con el realizador Rod Lurie —quien le dirigió en 'La última fortaleza' de 2001— desarrollando ideas para una potencial 'El candidato 2' que, tal como quedó recogido en una entrevista con The Hollywood Reporter, tuvo a dos grandes intérpretes sobre la mesa durante la fase de lluvia de ideas.

Tenía la esperanza de continuar la historia de Bill McKay. Es un desarrollador desconocido y trabaja en guiones sin parar. Así que estaba en la fase de discusión y, sobre todo, en la fase de '¿Qué iba a ser?'. Los dos actores que queríamos incluir eran Denzel Washington y George Clooney. [El personaje de Redford] sería un expresidente en ese momento, asesorando a un nuevo candidato.

Sea como fuere, para Robert Redford existían largometrajes cuyo contexto temporal y su impacto en la la cultura popular de la épica anulaban totalmente la simple idea de recuperarlas en continuaciones o remakes, incluyendo joyas como 'Dos hombres y un destino' o 'Tal como éramos'. Y es que, para la eterna estrella, "Hay ciertas películas que es mejor dejar en paz".

Vía | MovieMaker

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