La nueva película de Millie Bobby Brown decepciona en Netflix y parece que el público se está cansando de la actriz de 'Stranger Things'

Millie Bobby Brown es una de las mayores estrellas creadas por Netflix, ya que la gran mayoría de sus trabajos desde que triunfó con 'Stranger Things' han sido exclusivos para la plataforma. Sin embargo, el lanzamiento de 'Enola Holmes 3' se ha saldado con una decepción de audiencias, lo que alimenta la posibilidad de que el público empiece a cansarse de ella.

Siendo justos, Brown encadenó múltiples éxitos en la plataforma, pues 'Enola Holmes' fue todo un éxito, lo que propició una segunda entrega que también sumó más de 72 millones de visualizaciones durante sus cuatro primeras semanas en la plataforma.

¿El declive de Millie Bobby Brown en Netflix?

La cosa tocó techo en 2024 con 'Damsel', una película de fantasía que llegó a colarse en el top 10 de las películas más vistas de Netflix al sumar 138 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en la plataforma. Lo que ha venido después si que marca una especie de declive que habrá que ver si va a más o no.

Para empezar, Brown se llevó un chasco el año pasado con 'Electric State', pues es la película más cara de la historia de Netflix con un coste de 320 millones de dólares y luego se quedó lejísimos de entrar en el top de las más vistas de la plataforma.

Con todo, en 'Electric State' se podían buscar muchos factores como para reducirlo todo a Brown, pues Chris Pratt compartía el protagonista con ella y detrás de las cámaras están los todopoderosos Hermanos Russo, ahora ocupados con la esperadísima 'Vengadores Doomsday'. Nada de eso fue suficiente para enganchar al público con esta carísima superproducción.

Ahora con 'Enola Holmes 3' sería muy fácil hacer la lectura de que ha sido un éxito al convertirse en la película número 1 de Netflix durante la semana de su estreno con un total de 20,7 millones de visualizaciones, pero solamente hay que fijarse un poco en los detalles para darse cuenta de que algo huele a chamusquina.

Por lo pronto, 'Enola Holmes 3' se estrenó un miércoles y no en viernes, el día habitual de lanzamiento de películas de la plataforma. Eso hace que los datos de su primera semana estén algo inflados, pero es que incluso con esa ventaja se queda muy por detrás de lo que hizo 'Enola Holmes 2' en 2022: 29,3 millones de visualizaciones en 3 días.

La caída en el interés es evidente, a lo que hay que sumar el peligroso precedente de 'Electric State'. ¿Simple casualidad o el público está empezando a perder el interés en la Brown? Lo que sí parece probable es que 'Enola Holmes 4' seguramente nunca se haga, y es posible que la plataforma tenga que replantearse lo que paga a la actriz.

Recordemos que ya por 'Enola Holmes 2' ganó 10 millones de dólares, convirtiéndose así en la actriz menor de 20 años mejor pagada de todos los tiempos. Y no hay motivos para pensar que esa cifra haya ido a más, siendo más probable todo lo contrario.

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