Zendaya se enteró de que había conseguido un papel clave en 'La Odisea' de una forma muy poco ortodoxa. "¡Qué dices! ¡Estás de coña!"

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que la compuesta por Tom Holland y Zendaya es la pareja más adorable del Hollywood actual, y las pruebas van mucho más allá de su química en los junkets promocionales, en las alfombras rojas y en momentos de bochorno como el que vivieron en 'El hormiguero' mientras Trancas parecía eyacular salvajemente desde el centro de la mesa disfrazado de Spider-Man.

Holland no sabe estar callado

Otro de los ejemplos que nos hacen adorar aún más a Tomdaya tiene que ver directamente con la inminente 'La Odisea' y cómo Zendaya logró hacerse con el rol de Atenea en la épica de Christopher Nolan. La actriz ha explicado en el podcast Happy Sad Confused que se enteró que estaba en la lista del cineasta británico gracias al gusto por spoilear de su marido.

Ya estaba emocionada [porque Holland fuese a interpretar a Telémaco]. Y entonces llegó a casa y me dijo: “Necesito que leas algo”. Y yo le pregunté: “¿Es eso que estuvimos leyendo la otra noche?”. Y él asintió con la cabeza y me dijo: “Pero ahora léelo pensando en este personaje [Athena]”. Y yo le respondí: “¡Qué dices! ¡Estás de coña!”. Fue genial.

Anteriormente, Holland explicó a Access Hollywood su versión de los hechos, asegurando que "Fue un regalo maravilloso, porque sé lo mucho que admira a Chris". Tal y como subrayó el intérprete, 'Interstellar' es la película favorita de Zendaya, y cree que nunca podrá "Expresarle a Chris lo agradecido que estoy por haber podido darle esa información".

Eso sí, el bueno de Tom también admitió que haber leído el guion juntos antes de la reunión oficial con Nolan supuso romper los protocolos de secretismo habituales en el flujo de trabajo del meticuloso —y receloso— realizador.

En mi reunión con Chris, me hizo una pregunta. Me dijo: “¿Te ofenderías si le pidiera a Zendaya que interpretara a Atenea?”. Y yo le respondí: “¿Por qué iba a ofenderme?”. Y entonces le pregunté: “¿Quieres que se lo diga?”. Y él me contestó: “Sí”.

Me fui a casa y le dije: “Deberías volver a leer el guion”. Y ella me contestó: “Ya lo he leído”. Y yo le dije: “Vuelve a leerlo, pero fíjate muy bien en el personaje de Atenea”. Y se le levantaron las comisuras de los labios [esboza una sonrisa]. Fue increíble.

Con Tom Holland, Zendaya y un reparto increíble que incluye nombres como los de Anne Hathaway, Matt Damon, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson —entre otros—, 'La Odisea' llegará a nuestras salas de cine el próximo 17 de este mismo mes de julio.

Vía | Deadline

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