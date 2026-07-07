Los responsables de 'The Rising of the Shield Hero' se pasan a otro isekai. Una fascinante revisión de 'La Sirenita' con regustillo a Studio Ghibli

En el mundo del anime no son ajenos a revisar los cuentos de siempre con su propio toque. 'Belle' reimagina 'La bella y la bestia', 'Mi feliz matrimonio' es un curioso giro de tuerca a 'La Cenicienta'... y con los animes de verano se ha estrenado 'Goodbye, Lara' ('Sayonara Rara'), una revisión de la sirena de Hans Christian Andersen con una princesa que sueña tierra firme.

Hasta dentro de un ratito

'Goodbye, Lara' es un anime original dirigido por Takushi Koide y guionizado por Anna Kawahara, que aunque toma inspiración de 'La sirenita', también demuestra que tiene por detrás un mundo muy rico y cargado de magia.

Lara es la hija más pequeña del rey de los mares, y desde pequeña ha estado fascinada con el mundo humano. Sin embargo, todo contacto con los humanos, quienes son considerados aberraciones, está terminantemente prohibido.

Lara, que es muy persistente y se ha enamorado de un príncipe humano, se mete de lleno en un entramado de antiguas rencillas entre su padre y su tía, una poderosa bruja... Y cuando esta le ofrece una poción para convertirse en humana, no se lo piensa demasiado.

Por desgracia, esta decisión tiene un desenlace bastante catastrófico, pero entonces Lara renace en el Japón de 2026 con una segunda oportunidad. Así llegamos a esta suerte de isekai reverso, son una princesa sirena que revive en nuestros días y tiene que ponerse las pilas en un mundo muy diferente al que conoce.

Ya desde el primer momento, 'Goodbye, Lara' es fascinante, con una estética con un regustillo a los animes de los años 80 y 90 y un cierto toque a Studio Ghibli. Especialmente a los mundos submarinos de 'Ponyo en el acantilado', aunque desde Kinema Citrus también han sabido darle una estética muy personal que también recuerda a los shojos clásicos.

'Goodbye, Lara' incluye ciertas referencias al cuento original para quien sepa cazarlas, pero tampoco se quiere restringir a la historia de Andersen y demuestra pronto que hay mucha más historia que irá desenvolviendo poco a poco. Un drama de fantasía y romance que promete tenernos enganchados a lo largo de toda esta temporada.

Posiblemente su gran as en la manga es su acabado visual y su animación, con una estética colorida y retro, que llega pisando fuerte desde Kinema Citrus, el estudio detrás de 'The Rising of the Shield Hero', 'Made in Abyss' y 'Mi feliz matrimonio'. El primer episodio es un prólogo encantador que sirve en sí mismo como un cuento contenido, pero que ya nos prepara el terreno para la segunda gran aventura de nuestra sirenita. Porque, al fin y al cabo, la primera ya la conocemos.

Lo cierto es que temo que este anime original se desinfle según avancen los capítulos, como pasa con muchos otros recientes, que al final se van por las ramas y su trama no termina de aterrizar. Pero si 'Goodbye, Lara' continúa siendo igual de preciosa que su primer episodio, el viaje merecerá la pena. Podremos seguirla semana a semana en Crunchyroll.

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