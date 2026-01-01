La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' se estrena en nada. Esto es todo lo que necesitas recordar antes de que el Viaje de Aniquilación arranque de lleno en el anime

Este 2026 va a empezar bastante calentito en cuanto a anime con algunos regresos muy esperados, y sin duda uno de los que van a ser explosivos va a ser 'Jujutsu Kaisen' con su tercera temporada. Tras el devastador Arco de Shibuya nos metemos en el Viaje de Aniquilación, que presentará nuevos hechiceros y nuevas amenazas para Yuji Itadori.

Pero, claro, ya han pasados dos años desde la segunda temporada del anime, así que quizás nos toca echar la vista atrás y recordar los momentos clave que necesitamos tener en cuenta de cara a los nuevos capítulos.

Vamos a rebobinar...

Ya pudimos ver el inicio de la tercera temporada en cines con 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', y una cosa nos quedo claro: Yuji Itadori ahora es un hombre buscado. Su ejecución al inicio de la serie tras ser poseído por Sukuna se había pospuesto indefinidamente, pero ahora que Satoru Gojo ha sido sellado las cosas se han acelerado y Yuji ha sido condenado a muerte.

Aquí entra en juego Yuta Okkotsu, que se ha postulado como su ejecutor tras su regreso de África... Aunque por suerte Yuji ha encontrado un nuevo aliado en Choso, que parece decidido a protegerle aún a costa de su propia vida.

No es el único con una sentencia sobre su cabeza y Masamichi Yaga, el director de Jujutsu High de Tokio, también ha sido condenado a muerte tras los incidentes de Shibuya. Su delito real es ser uno de los mayores aliados de Gojo (además de su particular técnica secreta para crear criaturas) y los hechiceros mandamases no quieren nadie que se les pueda oponer potencialmente.

Por desgracia, el Arco de Shibuya nos dejó un número de bajas importantes. Una de las más sonadas es la de Kento Nanami, que fue asesinado a manos de Mahito con una de las muertes más impactantes de toda la serie. A la larga, era la motivación que Yuji necesitaba para salir adelante, pero sigue doliendo igual.

La batalla también se llevó por delante a Nobara Kugisaki, que fue golpeada de lleno con la técnica de transfiguración de Mahito. Y aunque el anime juega al despiste sobre su destino, las cosas no pintan bien por ahora y promete ser uno de los grandes misterios de la serie. Otro golpe definitivo para los hechiceros ha sido la pérdida de Satoru Gojo, que ha sido sellado en la Prisión Confinadora y todo aquel que trate de liberarlo se enfrenta a un castigo mortal.

¿La parte buena de todo esto? Mahito, uno de los mayores antagonistas de la serie hasta ahora, por fin fue derrotado por Yuji Itadori con la ayuda de Aoi Todo. Aunque por desgracia finalmente fue absorbido por Kenjaku y no terminó de dar la resolución que muchos fans deseaban.

En el bando de los antagonistas las cosas también se han ido caldeando y el final de la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' nos fue revelando algunas cucharaditas de información. Por un lado, ahora sabemos que Suguru Geto definitivamente murió tras los eventos de 'Jujutsu Kaisen o' y su cuerpo ha sido poseído por Kenjaku, un hechicero milenario que puede trasplantar su cerebro en otros cuerpos y acceder a todo tipo de técnicas.

Y, por otro, Sukuna parece tener intereses ocultos en Megumi Fushiguro, incluso curándole durante un momento crítico en Shibuya para asegurarse de su bienestar. Sukuna dijo que tiene grandes planes para él, aunque todavía tendremos que esperar un poco más para ver qué tiene en mente el Rey de las Maldiciones.

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' arrancará el 8 de enero de 2026 con un episodio doble, y podremos seguirla semana a semana en Crunchyroll. Nos metemos de lleno en el Viaje de Aniquilación, uno de los arcos más intensos del manga de Gege Akutami y que promete venir cargadito de acción.

