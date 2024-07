El protagonista de 'Jujutsu Kaisen' no iba a ser Yuji Itadori, pero Gege Akutami tuvo que cambiar de planes para poder publicar su manga (y tiene mucho sentido)

Ya sabemos que estamos en la recta final de 'Jujutsu Kaisen', y mira que ha dado vueltas la historia desde que conocimos a Yuji Itadori por primera vez y fuimos introducidos al mundo de los hechiceros y las maldiciones.

Ahora bien, aunque Itadori sea uno de los mejores protagonistas de shonen modernos (y se haga querer muchísimo), no fue la primera opción de Gege Akutami para encabezar 'Jujutsu Kaisen'.

Más drama familiar, y un poquito más sombrío

Aunque no es que Itadori fuera a tener una personalidad diferente, como fue el caso de Tanjiro en 'Kimetsu no Yaiba'. Si no que directamente el protagonista de 'Jujutsu Kaisen' iba a ser Megumi Fushiguro, otro de los hechiceros que forman el trío protagonista.

Según se ha revelado en la exposición dedicada a Akutami, en el primer esbozo del manga Fushiguro se llamaba Megumi Wanibuchi y era un adolescente de 16 años que dejaba la escuela para ponerse a trabajar. Así podría pasar más tiempo con su hermana Tsumiki, que era ciega y enfermiza.

Algunos elementos de este primer concepto se mantuvieron, como el diseño y la personalidad de Megumi y el que tenga una hermana enferma (sumida en un coma en la actual 'Jujutsu Kaisen'). Pero este enfoque de 'Jujutsu Kaisen' no convenció en la revista Weekly Shonen Jump y fue rechazado para su serialización, con lo que Akutami tuvo que darle unas cuantas vueltas a sus ideas para que encajase mejor con la demografía de la revista.

Borrador de 'Sousen'

Itadori también aparecía en esta versión de la historia, aunque seguramente en el rol de mejor amigo o compañero de clase. Según el propio Akutami, Itadori es un personaje con el que es más fácil identificarse y tiene una personalidad más abierta y amigable, por lo que decidió hacerle un "upgrade" convertirle en el protagonista, cambiando los papeles de los dos personajes.

El nombre original de 'Jujutsu Kaisen' iba a ser 'Sousen', e incluía muchos elementos que Akutami luego terminó recuperando. Además de Fushiguro e Itadori, Satoru Gojo también era un personaje principal, y el Viaje a la Extinción (Culling Game) iba a ser uno de los elementos principales de esta primera versión del manga.

Megumi Fushiguro tiene una de las historias más interesantes de todo el anime y el manga. No solo proviene del clan Zen'in, una de las familias principales de hechiceros, sino que tiene algunos de los poderes más potentes de la serie que incluso han despertado el interés de Ryomen Sukuna. Y, sin entrar en detalles con los eventos actuales del manga, gran parte de la recta final de la historia está girando en torno a su personaje.

Fushiguro tiene todos los ingredientes para haber sido un gran protagonista, y se nota que Akutami lo creó con muchísimo empeño y detalles. Aunque también hay que celebrar que le diera una vuelta a sus ideas, porque así también hemos podido disfrutar de Itadori en su salsa.

En Espinof | Las 10 mejores series de 2024... hasta ahora

En Espinof | Los 25 mejores animes de los últimos años y dónde los puedes ver