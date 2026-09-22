Esta noche en Netflix, la película que le costó a Brad Pitt un precio muy, muy alto

Brad Pitt ya era toda una estrella de fama mundial cuando aceptó protagonizar una película por la que tuvo que pagar un precio muy, muy alto. De hecho, le valió una prohibición para entrar de por vida a China, aunque el veto fue finalmente levantado en 2014. La película en cuestión es 'Siete años en el Tíbet' y la tenéis actualmente disponible en el catálogo de Netflix.

'Siete años en el Tíbet' arranca en 1939 y sigue la historia de Heinrich Harrer, un alpinista de élite que deja a su esposa embarazada para embarcarse en una expedición al Himalaya. El estallido de la II Guerra Mundial lleva a que sea hecho prisionero, pero años después logra darse a la fuga y llega al mismo lugar donde vive el Dalai Dama, con quien inicia una bonita amistad. El problema es que China se prepara para invadir el Tíbet...

El esperado enfado de China

No había que ser un lince para saber que en China iba a sentar muy mal la película, pues la censura cinematográfica ya estaba en pleno apogeo, por lo que se tomó una medida drástica: prohibir el estreno de todas las películas hechas por Sony para enviar el mensaje de que algo así no podía repetirse, incluso si no había luego planes de estrenarla comercialmente en China.

La prohibición para Sony duró solamente durante 1997, pero las autoridades del gigante asiático fueron mucho más duro con los principales impulsores de 'Siete años en el Tíbet'. Tanto a Pitt como al director Jean-Jacques Annaud se les prohibió la entrada en China de por vida, pero al final no fue para tanto.

Ya hemos mencionado que Pitt pudo entrar en 2014, aunque fue a modo de marido de Angelina Jolie, quien había ido a China para promocionar el lanzamiento de 'Maléfica'. Por su parte, Annaud solamente tuvo que esperar hasta 2012, redimiéndose poco después por completo ante las autoridades chinas al rodar allí 'El último lobo', la adaptación de todo un best seller en el país.

Mitad película de aventuras, especialmente durante los primeros minutos de la función, y mitad película de viaje interior sobre la naturaleza humana, 'Siete años en el Tíbet' se queda lejos de ser una de las mejores películas de la filmografía de Pitt. Pero ningún otro trabajo suyo tiene una anécdota detrás tan curiosa como esta prohibición en China...

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