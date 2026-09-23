Tras 'Patoaventuras', Disney revive otra de sus series más queridas. En marcha una nueva versión de 'El Pato Darkwing' con un reparto estelar

En Disney se lucieron con la nueva serie de 'Patoaventuras', un remake divertidísimo que sabía actualizarse y volvió a enamorarnos de nuevo. Y, de paso, nos puso los dientes largos con la posibilidad del regreso de 'El Pato Darkwing', aquella suerte de spin-off de superhéroes con un vigilante enmascarado como protagonista.

Hay que entrar en acción

Los rumores de la vuelta de Darkwing llevan circulando desde 2020, pero en Disney las cosas se han movido muy despacio y hasta ahora no se ha confirmado de manera oficial la nueva serie. 'El Pato Darkwing' tendrá su propio reboot directo para Disney+, aunque por el momento no se ha confirmado fecha de estreno ni se ha desvelado demasiado sobre el proyecto. Aunque lo que sí sabemos es que tendrá un reparto estelar encabezado por el mismísimo Mark Hamill, Seth Rogen, Lizzy Caplan y Lilimar.

Hamill, que aparte de ser un icono para los fans de 'Star Wars' es una leyenda en el mundo del doblaje, interpretará a Darkwing/Drake Mallard. Por su parte, Rogen será Launchpad McQuack, el piloto salido de 'Patoaventuras', Caplan será Gosalyn Mallard, la hija adoptiva de Darkwing, y Lilimar interpretará a Duckie, que apunta a ser un nuevo personaje.

Por el momento no parece que este reboot de 'El Pato Darkwing' estará conectado con la serie reciente de 'Patoaventuras' de alguna manera, especialmente porque este remake ya tuvo a su manera a su propio Darkwing. Y, dada la premisa oficial de la serie, parece que estamos en una suerte de secuela directa de la serie original:

"Durante los últimos 35 años, el Pato Darkwing ha estado atrapado en su peor pesadilla: un mundo alternativo que jamás ha oído hablar de sus hazañas como superhéroe. Ahora aparece una adolescente rebelde llamada Duckie que lo sabe todo sobre su pasado heroico y arrastra a este vigilante movido por el ego de vuelta a la batalla", dice la sinopsis, como recogen desde The Hollywood Reporter.

El reboot promete reunir de nuevo a Darkwing como Launchpad, Gosalyn y Morgana y traer a enemigos icónicos como Negaduck y Megavolt. El regreso de 'El Pato Darkwing' promete venir con altas dosis de nostalgia millennial.

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