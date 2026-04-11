En Hungría, 'Patoaventuras' enseñó a toda una generación lo que era la muerte. Muchos aún viven traumatizados por una cuestionable decisión política

Para toda una generación, la 'Patoaventuras' original es sinónimo de nostalgia, diversión, locuras, humor y acción a raudales que duró 100 episodios y una película entre 1987 y 1990. Fue tal su éxito que en 2017 tuvo una estupenda versión renovada que creó todo un fandom. Sin embargo, no todo el mundo recuerda las aventuras de Gilito McPato y sus sobrinos con amor y pasión: en Hungría, la "generación Patoaventuras" es la que, por su culpa, descubrió lo que significa la muerte.

De sus leyendas no te sorprendas

Vamos a viajar en el tiempo hasta 1991, cuando Hungría empezó a emitir todos los domingos en su cadena pública, Magyar Televizó (abreviada como MTV, sin ninguna relación con la otra MTV), un contenedor con las series de Disney de la época llamado 'Walt Disney bemutatja'. Suena exótico, pero lo cierto es que, traducido, es, simplemente, 'Walt Disney presenta', y en su programación se emitían míticos programas como 'Chip y Chop', 'Patoaventuras', 'Aventureros del aire' o 'Las aventuras de los osos Gummi'. Como imaginarás, para un niño de los 90 esto era como un buffet libre de diversión televisiva.

Al menos, hasta que llegó el 12 de diciembre de 1993, un día que para los niños de la época lo cambió todo. A las seis de la tarde empezaba el episodio de 'Patoaventuras' titulado 'Una ballena poco oportuna'. Minutos después, a las 18:08, en el mismo momento en el que Tío Gilito se enteraba de que un monstruo marino que había devorado todo su dinero, la pantalla se fue a negro y empezó a sonar la Marcha Fúnebre de Chopin con el logotipo de MTV1. Aún quedaban 20 minutos de diversión infantil, pero los niños húngaros estaban a punto de descubrir que un día cazas monstruos marinos y otro, bueno, estás muerto.

En pantalla, sustituyendo a los patos, estaba Péter Boross, ministro de interior del gobierno, que apareció claramente afectado y anunciando la muerte de József Antall, el primer ministro de Hungría (y el primero elegido democráticamente), al que le diagnosticaron un linfoma poco después de subir al poder y que acabó falleciendo, mientras trabajaba, a los 61 años. La gravedad del asunto era tal que el director de la cadena y Boross decidieron que no podían esperar ni un minuto más. 'Patoaventuras' no volvió a emitirse, dejando colgado el trozo de episodio que quedaba, y en su lugar la cadena comenzó su especial informativo, causando el caos entre los chavales de la época.

¡Patos! ¡Uoh-oh!

Aunque no se sabe cuántos niños estaban viendo 'Walt Disney bemutatja' en ese momento, sí se considera que el bloque tenía una media de dos millones y medio de visionados (la audiencia era tan alta que se sabe que a esas horas los parques infantiles quedaban totalmente abandonados), lo que llevó a que toda una generación se quedara traumatizada al descubrir y asimilar el concepto de la muerte, causando un momento de shock tan memorable para los niños húngaros como el 11-S. Fue para tanto, que incluso hoy en día a los niños de los 90 se les conoce como "la generación Patoaventuras". Y lo que es peor: tardaron siete años en poder hacer las paces con su pasado.

Y es que el episodio de 'Patoaventuras' en cuestión no se volvió a emitir hasta el año 2000, en la cadena RTL Klub, completando así el puzzle: al fin y al cabo, se trataba del segundo capítulo de una saga de cuatro, que permaneció inacabada en el país durante más de un lustro. Ahora, por suerte, está disponible en Disney+ con su doblaje original (y, claro, sin cortarse para dar paso a la muerte de Antall).

Si lo piensas en frío, es increíble que los primeros que supieran en Hungría de la muerte de Antall fueran los niños que veían 'Patoaventuras', antes que cualquier adulto. De hecho, en el país se le han dedicado reportajes vistos en perspectiva y no pocos afectados, incluso ahora, se preguntan si no habría merecido la pena esperar un poco y dedicarle un programa informativo posterior en lugar de traumatizar a una generación. Definitivamente, nunca sabes lo que va a pasar en Patoburgo.

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