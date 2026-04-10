Solo aparece durante un segundo en 'El Señor de los Anillos'. ¿Reconociste a esta leyenda cinematográfica en la saga?

La aclamada trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson está repleta de cameos, hasta el punto que el propio director se deja ver de forma fugaz en todas ellas. Sin embargo, no es la única persona clave tras las cámaras en esta franquicia que aportó su pequeño granito de arena delante de ellas.

Desde Royd Tolkien, bisnieto del escritor del original literario, hasta el legendario ilustrador Alan Lee hacen pequeñas apariciones, pero la presencia del compositor Howard Shore no se produjo hasta 'El retorno del rey' y es probable que muchos fans ni siquiera se diesen cuenta de ello. A fin de cuentas, apenas aparece en pantalla durante un segundo.

Esta estrella de Hollywood puede verse en "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey".

En concreto, tenéis que pausar la versión extendida de 'El retorno del rey' en el minuto 19 y 32 segundos para poder encontrar al autor de la inolvidable música que nos metió a todos de lleno en la Tierra Media. De hecho, por su trabajo en la trilogía recibió tres nominaciones al Óscar, ganándolo además en todas las ocasiones.

Shore aparece aquí en escena dando vida a uno de los hombres de Rohan que celebran la épica victoria en la batalla del abismo de Helm en el tramo final de 'Las Dos Torres'. Su personaje ni tan siquiera tiene nombre, apareciendo acreditado únicamente como soldado de Rohan que está bebiendo. Por cierto, a su lado podemos ver al mezclador de sonido Michael Semanick.

Tan fructífera fue la relación entre Jackson y Shore que este último también fue el compositor de la banda sonora de 'King Kong', donde hace otro pequeño cameo -allí da vida al director de la orquesta durante la representación teatral de Kong en Broadway-, como de la trilogía de 'El Hobbit'.

Entre la más que notable filmografía de Shore también encontramos títulos como 'El silencio de los corderos', 'Seven', 'Alta fidelidad', 'La invención de Hugo', por la que también fue aspirante al Óscar -ese año el premio fue para 'The Artist'- o la televisiva 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', aunque en esta última solamente compuso el tema principal.

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