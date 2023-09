El mayor crossover de la historia: un psicodélico especial televisivo donde todos los dibujos animados se juntaron gracias a McDonald's para decir "¡No a las drogas!"

La lucha audiovisual contra las drogas en Estados Unidos viene de lejos. Todos hemos visto ese fabuloso anuncio del recientemente fallecido Paul Reubens afirmando "Esto es crack" o la comedia involuntaria 'Reefer Madness', que nació llamándose 'Tell your children' y fue financiada por un grupo cristiano en los años 30 antes de su redescubrimiento y conversión en autoparodia a partir de los 70. Pero en 1990, estos vídeos de propaganda antidroga iban a dar su golpe definitivo con 'Cartoon All-Stars to the Rescue', uno de los mayores crossovers animados de la historia... que no ha envejecido bien.

¿Quién engañó a Michaelangelo?

Un par de años antes de esta historia, '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' mostró que era posible poner de acuerdo a productoras tan celosas de su propiedad intelectual como Warner y Disney para sacar a sus personajes en un mega-crossover que fascinara a sus seguidores. ¿Cómo iban a negarse a una producción hecha para concienciar a los adolescentes contra los peligros de la droga? 'Cartoon All-Stars to the Rescue' estaba avalada por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, George Bush, que incluso grabó una introducción para la copia en VHS junto a su mujer Bárbara y su perro. Era por una buena causa.

La trama de la película trataba en torno a Michael, un chaval de 14 años que había caído presa de la marihuana y el alcohol e intentaba ser salvado por su hermano, Corey. Menos mal que los personajes de dibujos animados de los sábados por la mañana (los míticos Saturday Morning Cartoons) cobraban vida a partir de diferentes objetos de merchandising, como una lámpara de Garfield o un peluche de Winnie The Pooh, y le ayudaban a salir de ese infierno antes de que la presión social le metiera directamente a la violencia y el crack. Casi nada.

Wang Films, los animadores del proyecto, solo tuvieron seis semanas para hacer realidad las ambiciones de sus directores (normalmente para un episodio tardaban entre 12 y 16), y... se nota. En mes y medio esto es todo lo mejor que podía salir, pero fue suficiente para convencer a las grandes cadenas. El 21 de abril de 1990 se emitió en las cuatro televisiones principales con bloques de dibujos por la mañana: ABC, CBS, NBC y FOX, que en ese momento no emitía dibujos pero estaba preparando sus series para septiembre. Lo más curioso es que detrás de todas estas buenas intenciones estaba, ni más ni menos que otra mega-corporación: McDonald's.

Si te ofrecen chocolate, ¡di "naranjas" y a otra cosa!

No era la primera vez que McDonald's se metía en el negocio cinematográfico. El plagio de 'E.T' de 1988, 'Mi amigo Mac', era una campaña publicitaria en forma de película en la que incluso Ronald McDonald tenía un cameo. Al menos en esta cinta animada no tenían la desfachatez de hacer que su protagonista dejara la droga para meterse a consumir comida rápida y se conformaron solo con aparentar ser una marca preocupada por el bienestar de los chavales financiando el especial, que duraba tan solo 32 minutos.

En ese tiempo tenían tiempo de aparecer personajes de diez de las series animadas más potentes del momento: 'Los pitufos', 'Alf: la serie animada', 'Garfield y sus amigos', 'Alvin y las ardillas', 'Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh', 'Los pequeñecos', 'Los verdaderos cazafantasmas', 'Patoaventuras', 'Las tortugas ninja' (en un cameo no anunciado de Michaelangelo) y dos personajes de los Looney Tunes: Bugs Bunny y el Pato Lucas. Lo más curioso es que solo estos dos últimos habían nacido como personajes de animación, con todos los demás haciéndolo en cómics, series de acción real, libros o incluso siendo las mascotas de una banda de música.

Esta fue una de las primeras veces, además, que el mítico Mel Blanc no puso las voces de Bugs y Lucas porque falleció poco antes de la producción. Fue sustituido por Jeff Bergman, cuyo primer papel como Bugs fue en la gala de los Óscar de 1990, donde presentó el premio a mejor cortometraje. No es la única conexión con esa gala: el especial también tuvo una canción de Howard Ashman y Alan Menken, que acababan de ganar el galardón a mejor canción por 'La sirenita', cantada por prácticamente todos los personajes (excepto Lucas y Slime) enseñando a Michael a decir que no. Con rimas como "In Berlin, they just say "nein" and they tell me that works fine", ¿cómo se iban a resistir?

Y en España, ¿qué?

En España fue la reina Doña Sofía la que presentó 'Estrellas de dibujos animados al rescate' con una estrategia similar a la estadounidense, pero a su manera: se emitió en TVE, Antena 3 y las autonómicas con castellano al mismo tiempo, el 17 de octubre de 1992 a las 15.30. Por su parte, Telecinco, como siempre, fue a lo suyo y lo lanzó el día siguiente a las 12 de la mañana, y Canal + dos días después a las 14.00. La cosa es no ponerse de acuerdo ni en la lucha contra la droga.

El éxito, al menos en cuanto al imaginario colectivo, fue causado porque la copia en VHS se fue regalando en Estados Unidos a lo largo de escuelas, hospitales e incluso la ONG de Ronald McDonald. Y los que se hicieron con una la guardaron bajo mil cadenas porque el especial no pudo volver a emitirse en años por culpa de Garfield. No, no es que el gato rompiera el original en un lunes malo, sino que nadie pidió a Jim Davis, su creador, los derechos de autor de su personaje. Eso es lo que dice Davis, al menos, pero Mark Evanier, uno de los guionistas, insiste en que el acuerdo con el artista era solo por un número muy limitado de reposiciones.

Ni siquiera la nostalgia ha hecho que este especial se reedite de ninguna manera: aunque puede verse en YouTube sin problema, no hay una copia en alta definición porque ni siquiera se editó en DVD o digital. Quizá esta fuera la última vez que las propiedades intelectuales se fueron cediendo con un propósito más bien naïf (como sabrán todos los que vieron el producto final), así que estaría más que bien atesorarlo... aunque los beneficios fueran destinados a hacer más hamburguesas de un euro.

