En 6 días vuelve una de las mejores series de Netflix. Una maravilla con puntuación casi perfecta que nos ha hecho esperar 3 años

En los últimos años se ha convertido en algo relativamente habitual que una miniserie de éxito finalmente se convierta en una serie. La táctica más común es continuar la misma historia, pero hay ocasiones en las que lo único que tiene sentido es aportar por el formato antología, siendo eso precisamente lo que ha sucedido en el caso de 'Bronca', que vuelve a Netflix con nuevos episodios dentro de apenas 6 días

Estrenada originalmente el 6 de abril de 2023, 'Bronca' contaba como un incidente de tráfico creaba una rivalidad entre dos extraños que crecía hasta límites a priori inimaginables. Aclamada de forma prácticamente unánime (tiene un 98% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes), recibió múltiples premios, lo que llevó a que más de un año después se anunciase la puesta en marcha de una temporada 2.

Todos los detalles sobre el regreso de 'Bronca'

Eso sí, el cambio era total, pues ahora tenemos tanto una historia totalmente diferente como otro reparto. En el mismo sobresalen los nombres de Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y la ascendente Cailee Spaeny ('Civil War'), dejando claro que la productora A24 ha tenido ahora acceso a actores con más caché en Hollywood que en la primera entrega, donde los grandes protagonistas eran Steven Yeun y Ali Wong.

La temporada 2 de 'Bronca' nos contará cómo una pareja de la Generación Z presencia una alarmante pelea entre su jefe millennial y su esposa. Los primeros se ven envueltos en el desmoronamiento del matrimonio de su gerente general y su esposa. Todo ello se complica aún más porque ambas parejas compiten por la aprobación de la multimillonaria dueña del elitista club, quien a su vez lucha por manejar su propio escándalo con su segundo esposo.

Lee Sung Jin, creador y showrunner de 'Bronca', explica en Tudum uno de los principales cambios de la temporada 2 con respecto a su predecesora: "La rivalidad en la primera temporada es demasiado evidente y agresiva. Pensé que la segunda temporada debería ser lo contrario: una rivalidad pasivo-agresiva, más acorde con la realidad, especialmente en el ámbito laboral".

Otro de los grandes cambios es que la temporada 2 de 'Bronca' será un poco más corta que la anterior: en esta ocasión constará de 8 episodios, dos menos que la intensa rivalidad protagonizada por Wong y Yeun. Por cierto, está confirmado que ninguno de los dos aparece en esta nueva entrega -sí que participan en la misma, pero como productores ejecutivos-, por lo que no esperéis que haya algún tipo de conexión secreta entre ambas historias.

Por el momento no hay disponibles críticas de 'Bronca', ya que Netflix ha decidido poner un embargo a las mismas hasta el 16 de abril de 2026, coincidiendo así con el estreno de la temporada 2. Es una práctica habitual de la plataforma, por lo que tampoco hay motivos para sospechar en que eso pueda querer decir que esta nueva entrega no está a la altura.

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