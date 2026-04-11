Meses después de asustarnos y asquearnos en los cines, se estrena en Prime Video una visceral película de terror deudora de Cronenberg

Emplear el cine de terror para explorar las partes más oscuras de nosotros mismos, incluyendo las relaciones que mantenemos, es algo con lo que se experimenta desde hace generaciones. Hasta en eso resulta influyente un David Cronenberg al que no paran de salirle también deudores con ganas de presentarse como aspirantes a herederos de su terror corporal, como es el caso de ‘Together’.

Bailar pegados no es bailar

Uno de los pequeños fenómenos de culto en el terror de 2025, protagonizado por Dave Franco y Alison Brie, supo causar más revuelo por su propuesta simpática a la par que asquerosa que por supuestos plagios. El director Michael Shanks explora una relación tóxica en esta película que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video, después de estar disponible durante un tiempo como parte del canal MGM+ en lugar de en la subscripción.

Tim y Millie llevan tiempo en una encrucijada como pareja, pero deciden mantenerse juntos en un nuevo cambio vital que les lleva a dejar la ciudad y mudarse al campo. Mientras se intentan ajustar a esta nueva vida, dan un paseo por el bosque que les hace caer en una misteriosa cueva con extrañas señas. Una vez regresan a casa, empezarán a experimentar desagradables pulsiones y cambios incontrolables en sus cuerpos.

Las implicaciones de esta premisa, de cómo está desarrollada y el cómo están verbalizando los personajes sus sensaciones y su situación resulta tan clarividente que se sale de la escala del subtexto para pasar al supratexto. ‘Together’ no se corta en absoluto en plasmar las implicaciones metafóricas de su historia sobre relaciones dependientes y tóxicas.

Resulta tan evidente, alejándose de esa refinación literaria que perseguían referentes como Cronenberg, que resulta casi una invitación a despreocuparse por lecturas y pasar al disfrute más primario de la propuesta. En eso, logra funcionar mejor gracias a un tono de humor bien lanzado cuando la premisa consigue arrancar.

Tiene que pasar un tiempo y, si has visto demasiadas imágenes de la promoción de la película, muchos de sus golpes de impacto han terminado ya gastados. Pero ‘Together’ es entretenida y a ratos muy efectiva cuando saca artesanía del susto y lo grotesco. Una divertida obra que al menos no resulta tan fácil de olvidar.

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