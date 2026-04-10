Una de las mejores películas de 'Dragon Ball' vuelve a streaming. Una festival de acción que abrió la puerta al regreso del anime

Ya llevamos más de 40 años de 'Dragon Ball' y Goku sigue manteniéndose fuerte como uno de los grandes héroes de anime. Aunque últimamente Toei Animation parecía que lo tenía un poco abandonado, este año prepara su regreso con 'Dragon Ball Super: Beerus', que será una suerte de remaster y también con la adaptación a anime del Arco de Moro.

Pero toda esta nueva etapa en la historia de Goku no habría sido posible sin remontarnos a 'Dragon Ball Z: La resurrección de F', que terminó de abrir el camino a una nueva era.

Completando la saga...

'Dragon Ball Z: La batalla de los dioses' se estrenó en 2013 para introducir a Beerus y meternos en el lado mas galáctico de la saga. Pero no sería hasta 2015 que la nueva etapa del anime explotaría del todo con 'Dragon Ball Z: La resurrección de F', que traía de vuelta a Freezer en una película que contó con la supervisión del propio Akira Toriyama y nuevos diseños de personajes.

Esta película cerró definitivamente la etapa de 'Z' para meternos en 'Super', marcando un antes y un después para la franquicia y también movilizando a los fans hacia los cines con un festival de acción y fanservice muy bien llevado.

Por desgracia, 'Dragon Ball Z: La resurrección de F' llevaba ya un tiempo muy desaparecida de streaming, con excepciones puntuales para alquiler. Pero ahora AnimeBox se ha marcado un tanto y a partir de este 10 de abril la tenemos disponible en la plataforma.

En AnimeBox ya tenemos disponible todas las series de 'Dragon Ball', desde la clásica hasta 'Super', pasando por 'Z Kai' y 'Daima'. Ahora, con la llegada de 'La resurrección de F', también tenemos casi todas las películas principales de la saga de Akira Toriyama localizadas en una única plataforma, así que tenemos la maratón definitiva de Super Saiyans mucho más fácil.

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