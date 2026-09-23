'Brothers' derrocha carisma, pero a la divertida comedia de Matthew McConaughey y Woody Harrelson le falta algo que ofrecer

Hay veces que una imagen vale más que mil palabras y ya desde la primera escena de 'Brothers' se intuye que la esperadísima reunión televisiva de Woody Harrelson y Matthew McConaughey tras 'True Detective' va a estar algo lejos del concepto de televisión de prestigio que tenemos asociada a plataformas como Apple TV. Que no quiero decir que no sea divertida, simplemente que esperaba algo distinto.

Esto, ya me diréis, puede ser tema de expectativas. No en vano tenía algo de curiosidad porque entre los que estaban al mando de la serie se encontraba Lee Eisenberg, el gran gestor de la imprescindible 'Deber de jurado' y su secuela 'Retiro de empresa'. Entre eso y el carisma y la química que derrochan sus protagonistas esperaba algo más ambicioso o, al menos, menos tonto.

Basada en la posibilidad real de que ambos actores sean hermanos por parte de madre, a lo largo de ocho episodios indagamos en una "escapada" de Woody y familia en plena crisis familiar a la finca de Matthew, donde la madre de este confiesa al huésped que conoció demasiado bien a su padre (guiño, guiño).

Dos tontos muy hermanos

En lo que iba viendo los episodios de 'Brothers', no dejaba de pensar más de una vez y más de dos en que tenía todo un aura de comedia de sketches que, de algún modo, potenciaba y aprovechaba las características reales de ambos actores incluyendo sus valores políticos y sus modo de vida. Exagerando claramente en favor del humor, esto podría ser perfectamente un 'Dos tontos muy tontos' marca Apple.

Aquí puede que esté el caballo de batalla de la serie: 'Brothers' va a lo que funciona y tiene un aroma de sitcom de toda la vida, de esa que te ríes, con buenos gags que bien podrían haber salido de la sala de guionistas de cualquier serie de Chuck Lorre ('Dos hombres y medio') o incluso de Michael Schur ('Parks and Recreation') pero que no termina de ofrecer algo realmente fresco y ya no digo nuevo.

Sin embargo, si bien en las escenas juntas se da esta sensación, creo que la serie es mucho más interesante e incluso divertida en lo que separan a los protagonistas. No siempre, creo que atrae más la trama de Matthew persiguiendo una carrera política que las desventuras de Woody con acreedores de su padre, por ejemplo.

Si funciona 'Brothers' es no solo porque en el fondo estamos ante una "comedia de toda la vida" sino porque cuenta con unos protagonistas cargados de carisma y divertidos. Y no solo me refiero a Woody y Matthew, también la madre Holland Taylor resulta toda una robaescenas capaz de eclipsar a los otros dos.

'Brothers' no es la primera ni será la única serie ni película construida para que sus estrellas luzcan con un proyecto propio y semibiográfico, pero comete el error de no ir algo más allá. Es bastante divertida, los protagonistas están en su salsa, pero le falta algo que ofrecer.

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