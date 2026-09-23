'Coyote vs ACME' acaba de superar todas las expectativas en taquilla. A Warner le habría venido muy bien en un año donde nada le está funcionando

El año de Warner está siendo, hablando en claro, un desastre. Y no solo por la fusión con Paramount: en taquilla tan solo ha superado los 200 millones de dólares en taquilla con 'Cumbres borrascosas', mientras que 'Supergirl', 'Prácticamente magia 2' y 'Mortal Kombat 2' han hecho mucho menos de lo esperado. ¡Es más! Según los primeros datos, 'Digger' puede ser otro fracaso monumental. Vamos, que le habría venido de perlas el dinero (y la reputación) que está consiguiendo 'Coyote vs ACME'.

Si estando en la carretera oyes un beep-beep...

Warner quiso ocultar eternamente la película del Coyote, hasta que Ketchup la compró por 50 millones, de los que amortizó 20 en las ventas al extranjero y se gastó otros 10 en publicidad. Ahora, la película acaba de superar los 100 millones en la taquilla mundial y aún le queda tela que cortar, además de los futuros ingresos en VOD (que en este tipo de películas son muy potentes) y en streaming. Teniendo en cuenta que Warner quería eliminarla de la existencia a cambio de 30 millones de dólares, la jugada ha salido increíblemente bien.

En 2023 los jerifaltes del estudio, con David Zaslav a la cabeza, parecían tenerlo claro: 'Batgirl', 'Scoob! Holiday Haunt' y esta película estaban destinadas a perder dinero, así que lo único que podían hacer era eliminarlas para perder lo menos posible. Por supuesto, cuando Ketchup la rescató (tras escarceos con Netflix o Prime Video), el eslogan estaba claro, tal y como leemos en The Wrap: "La película que ACME no quería que vieses". Genio y figura: ¿Quién se va a querer perder la película de Looney Tunes prohibida?

El 29 de septiembre la película saldrá en digital, aunque sigue aguantando en el puesto 5 de la taquilla americana tras un mes en ella, y probablemente aún le quede fuelle para superar los 120 millones en todo el mundo. De hecho, es posible que su leyenda no haya acabado aún, porque puede estar nominada a mejor película de animación en los Óscar, y viendo el tirón que ha tenido entre público y crítica sería más que lógico. Si esto pasa, en Warner se estarán dando de cabezazos contra la pared por dejarla marchar. Más aún.

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