Meses después de arrasar en cines de nuevo, se estrena en Disney+ la última película de una de las mejores sagas de animación de la historia

Por explotación incesante, Hollywood ha gastado muchas de sus franquicias que parecían garantías. Aun así, hay algunas que parecen librarse de la quema y dejan la sensación de que podrían durar eternamente, porque el público sigue asistiendo en masa. ‘Toy Story 5‘ deja sin duda la sensación de que vamos a seguir viendo a estos mismos juguetes.

El juego en peligro

La quinta entrega de la saga insignia de Pixar sigue manteniendo la capacidad de atraer a las masas, con más de 1.000 millones de dólares recaudados en taquilla tras su paso por cines. Un gran desempeño para esta modesta aunque a ratos modélica aventura que ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

Los juguetes de Bonnie se muestran preocupados por ella cuando, al tener dificultades para jugar con el resto de niños, recibe de regalo una tableta electrónica que la tiene completamente absorbida. Determinada a intentar recordarle lo que es disfrutar de verdad de la niñez, Jessie se embarca en una aventura mientras Buzz Lightyear y Woody intentan aguantar el fuerte.

Uno de los cineastas originales del estudio como es Andrew Stanton no sólo escribe de nuevo la historia, sino que regresa como director a Pixar casi una década después para darle el cauce apropiado a su buque insignia. Por ello, era inevitable acabar entrando en el impacto de la tecnología en el juego y los juguetes.

Como cabría esperar hay parte de monserga, aunque también parte más madura explorando las posibilidades de incorporar las pantallas y sorprende tocando la obsolescencia de los juguetes. Pero queda la sensación de que se queda en la superficie del problema para poder recuperar el ritmo de una aventura más ligera que tenga a todos entretenidos.

También, es complicado que un estudio sostenido en el avance tecnológico sea excesivamente crítico sobre el impacto del mismo en la infancia. Lo que sí podría reclamarse es que no rescate a personajes como Woody para subtramas pobres, e intente hacer algo más pulido. Porque todos tenemos claro que una secuela más planea en el horizonte.

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