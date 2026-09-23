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La nueva serie de 'Avatar' ya tiene fecha de estreno. 'Seven Havens' prepara su llegada a streaming, y será antes de lo esperado

Pavi toma el relevo tras Korra en una nueva producción de Avatar Studios

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Mariló Delgado

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Este año hemos vuelto con fuerza al universo de Avatar gracias a la película 'Avatar Aang: The Last Airbender', pero la rueda se sigue moviendo y también lo hace el ciclo del Avatar. Tras Korra, le toca el turno a una maestra de la tierra, Pavi, que comienza su propia aventura como Avatar en apenas unas semanas. 

Vamos, que nos vamos

 'Avatar: Seven Havens' va a suponer un cambio tremendo de registro, ya que se ambienta en un futuro muy distante al de la continuidad de 'La leyenda de Korra', con Aang, Korra, Roku y sus predecesores siendo leyendas de una edad antigua. Ahora Pavi es la siguiente para tomar el relevo, pero en el mundo que conoce el Avatar es el enemigo de la humanidad y su salvador.

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La nueva serie de 'Avatar' ya nos ha dejado vistazos muy prometedores e intrigantes, y da el escopetazo de salida oficial en Paramount+ el próximo 9 de octubre. A nivel internacional aún estábamos esperando noticias sobre su distribución, pero desde SkyShowtime nos han dado una alegría.

'Avatar: Seven Havens' llegará a la plataforma el próximo 17 de octubre bajo el título de 'Avatar: Los siete refugios'. Mucho antes de lo esperado, porque con la película de 'Avatar Aang' el estreno se retrasó más de un mes tras el lanzamiento en Estados Unidos.

Avatar

Esta vez apenas nos toca esperar una semanita, y podemos meternos de lleno en la aventura de Pavi. Todo parece indicar que la serie de animación también contará con doblaje en castellano, con SkyShowtime reafirmándose como la casa de 'Avatar' en España. 

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