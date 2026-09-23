Últimos días para ver en Netflix una de las películas más tiernas de los últimos años. Una joya de la animación en stop-motion que esconde una historia preciosa

Una concha diminuta, un único zapato y unos ojos enormes. Esa es la carta de presentación de 'Marcel, la concha con zapatos', una de esas pequeñas maravillas de la animación que consiguen convertir una premisa completamente absurda en una historia capaz de hacerte reír, emocionarte y dejarte con el corazón blandito.

Dirigida por Dean Fleischer Camp y basada en los cortometrajes creados junto a Jenny Slate, la película sigue a Marcel, una pequeña concha que vive con su abuela después de que el resto de su comunidad desaparezca misteriosamente. Su vida cambia cuando un documentalista descubre su existencia y decide contar su historia al mundo.

Mucho más que una concha adorable

Marcel vive en una casa de tamaño descomunal junto a su abuela Connie, después de quedarse prácticamente solo tras la desaparición de su comunidad. Aunque su diminuto tamaño convierte las tareas más cotidianas en auténticas aventuras, Marcel ha aprendido a apañárselas por su cuenta y mantiene una actitud sorprendentemente optimista. Todo cambia cuando un documentalista llamado Dean se instala en la casa y descubre accidentalmente su existencia.

A partir de ahí, Dean empieza a grabar la vida de Marcel y el pequeño protagonista se convierte inesperadamente en una sensación de internet. La popularidad le ofrece una posibilidad que llevaba tiempo buscando: utilizar su nueva plataforma para intentar localizar a su familia y a las demás conchas desaparecidas. Pero la película nunca convierte esta búsqueda en una aventura convencional, sino que mantiene siempre esa mezcla de humor absurdo, ternura y melancolía que la hace tan especial.

Porque debajo de su aspecto de cuento adorable hay una historia sobre la pérdida y la soledad. Marcel ha aprendido a vivir con la ausencia de las personas que quería, pero eso no significa que haya dejado de echarlas de menos. Su relación con su abuela es además uno de los grandes corazones de la película, y la película consigue hablar del paso del tiempo y del miedo a perder a quienes queremos con una delicadeza que sorprende teniendo en cuenta que su protagonista es una concha con zapatillas.

Parte del encanto está también en cómo la película construye todo un mundo a partir de objetos cotidianos. Una casa normal se convierte en un territorio gigantesco visto desde la perspectiva de Marcel, y cosas tan sencillas como preparar la comida, desplazarse por una habitación o cuidar el jardín adquieren una dimensión completamente distinta. Además, la mezcla de animación stop-motion y falso documental contribuye a que Marcel parezca realmente existir en nuestro mundo, haciendo que su historia resulte todavía más entrañable.

'Marcel, la concha con zapatos' dura poco más de hora y media, pero es más que suficiente para encariñarse con su diminuto protagonista y descubrir que, detrás de esa concha, hay una historia preciosa sobre sentirse pequeño en un mundo gigante. Eso sí, si quieres verla en Netflix, será mejor que te des prisa, porque la película abandona la plataforma el próximo 29 de septiembre.

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