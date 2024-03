Muy malas noticias para los fans de 'The Batman'. Habrá que esperar un año más para ver la secuela con Robert Pattinson con su nueva fecha de estreno

Robert Pattinson retrasa su regreso a Gotham en la secuela 'The Batman: Part II', en la que el actor volverá a interpretar al "Cruzado con Capa", ya que se ha pospuesto un año entero su estreno y ahora llegará a los cines el 2 de octubre de 2026 en lugar de su fecha original del 3 de octubre de 2025.

El crimen tendrá que esperar

Además de este cambio, Warner Bros, el estudio detrás de la película de superhéroes, ha cambiado otros títulos de su calendario de estrenos. 'The Bride' de Maggie Gyllenhaal, protagonizada por Christian Bale, Jessie Buckley y Peter Sarsgaard, que ocupará el antiguo lugar de la secuela de 'The Batman' el 3 de octubre de 2025. Y 'Alto Knights', un drama mafioso protagonizado por Robert De Niro, se ha reubicado del 15 de noviembre de 2024 al 21 de marzo de 2025.

El estudio también ha añadido a su calendario la última película del director Paul Thomas Anderson, programada para el 8 de agosto de 2025. La película, etiquetada por Warner Bros. como "An Untitled Paul Thomas Anderson Event Film", se estrenará en Imax. Poco se sabe del proyecto, aunque cuenta con un amplio reparto formado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor y Alana Haim. La producción de la última película de Anderson está en marcha en California, donde se desarrollan casi todas las películas del cineasta.

Matt Reeves vuelve a dirigir 'The Batman Part II' pero no está claro quién, aparte de Pattinson, volverá para la secuela, pero Colin Farrell que hizo del señor del crimen conocido como Pingüino tendrá su spin off supuestamente en 2024. La película fue un éxito de taquilla con 772 millones de dólares en todo el mundo, y supuestamente el retraso es consecuencia de las huelgas de actores y guionistas que azotaron Hollywood a lo largo de 2023, que se ha acumulado en varias producciones.

En Espinof: