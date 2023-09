Hollywood se pone de nuevo en marcha tras la huelga de guionistas: qué se ha conseguido y qué series y películas son prioritarias para HBO, Netflix, Warner y demás estudios

Con un conteo oficial de 148 días, el miércoles 27 de septiembre de 2023 a las 0:01, hora de la costa oeste estadounidense (las 9 de la mañana en la España peninsular) los guionistas afiliados a la WGA volvían al trabajo tras casi cinco meses enteros de huelga. Una huelga que, unida a la todavía vigente de actores del SAG-AFTRA, ha paralizado Hollywood.

Una industria del cine norteamericano que ahora empieza a ponerse en marcha gracias a un acuerdo tentativo que recogía las demandas de los guionistas negociadas con la "patronal", la alianza de grandes productores de Estados Unidos (Disney, Netflix, Warner, Paramount, etcétera). Un nuevo, podríamos llamarlo, convenio que tendrá vigencia hasta mayo de 2026, cuando habrá que renegociarlo de nuevo.

Salas sin IA

Un acuerdo en el que se han conseguido varias de las demandas que venían reclamando los guionistas, lo que incluye un aumento de las tarifas mínimas, así como mejoras en las contribuciones tanto en el sistema de salud como en las pensiones. Además, se ha logrado un sistema de bonificación a los guionistas basados en la audiencia en el streaming, con un acuerdo de transparencia en ello, así como el campo de residuals.

También uno de los grandes campos de batalla: las salas de guionistas, estableciendo unos requisitos mínimos según el número de episodios de la serie (tres en el caso de seis o menos episodios, cinco a partir de ahí y seis con trece o más capítulos); también en cuanto a las salas de guion en fase de desarrollo y producción.

En cuanto a la inteligencia artificial, el gremio de guionistas también ha abordado su uso. Si bien hay algo de flexibilidad en cuanto a su uso a discreción (y de acuerdo con la compañía) por parte del guionista, se prohíbe tajantemente el uso de la IA para escribir o reescribir material literario. Ni se podría usar como material fuente.

Arrancando la maquinaria

Una vez resueltos estos puntos, está claro que ahora la prioridad de Hollywood es volver a la actividad. Aunque para ello todavía los estudios y grandes productoras deben llegar a un acuerdo que ponga fin también a la huelga de actores del SAG-AFTRA. El objetivo, televisivamente hablando, es salvar una temporada 2023/2024 que ya debería haber arrancado —ahí tenemos a CBS emitiendo desde el principio 'Yellowstone'—.

En cuanto a las cadenas generalistas el objetivo es volver cuanto antes: los late nights ya han anunciado su regreso, 'SNL' está viendo cómo volver sin recurrir a gente del mundo de la actuación y las oficinas de producción de dramas como 'Anatomía de Grey' o 'Ley y Orden' y comedias como 'Colegio Abbott' están quitando el polvo a sus salas de guionistas.

Se calcula, en este sentido, que los dramas necesitan de ocho a diez semanas para ponerse viento en popa y a toda vela; las comedias algo menos: de seis a ocho semanas. Esto implica que, de resolverse la huelga de guionistas en un plazo corto, se podría empezar a grabar alrededor de Acción de gracias, a finales de noviembre, para empezar a emitir ya en midseason o incluso en primavera una temporada acortada (¿13 episodios?). Esto en el mejor de los casos.

Grandes franquicias antes que lo demás

Si vamos a la televisión premium y streaming la cosa cambia algo, con los grandes actores discerniendo cuales son sus prioridades. En caso de HBO, que tiene la temporada 2 de 'La casa de dragón' ya producida, se pondrá con sus pesos pesados actuales en cuanto se pueda: las temporadas 3 de 'The White Lotus' y 'Euphoria' y la segunda de 'The Last of Us' se pondrán por delante de nuevas series.

Algo similar pasa con Netflix, que busca priorizar la escritura y producción tanto de la temporada 2 de 'Miércoles' como el final de 'Stranger Things'. Lo mismo podría decirse de Disney+ que, sin duda, pondrá sus series de Star Wars y Marvel en la pista de salida.

Yéndonos al cine, el objetivo parece ser el también priorizar las grandes franquicias antes que películas más modestas (que también reanudarán la producción tarde o temprano). No solo tenemos a Marvel, la DC de Warner también está puesta como prioritaria con 'Superman: Legacy' o la nueva 'The Batman'; en Universal la parte 2 de 'Fast X'. Incluso secuelas tardías como 'Gladiator 2' (junto a Paramount) o 'Twisters' (que justo acababa de comenzar su rodaje), se prevén su pronta reanudación.

Sin embargo puede que tengamos no solo proyectos que se ponen en la línea de salida aventajada sino que habrá series y películas que se queden por el camino. No en vano todo se reduce a cifras y los estudios tirarán por los proyectos que les genere un dinero rápido para recuperar lo que declaran haber perdido. Los que no, lo tienen crudo.

