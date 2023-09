La huelga de guionistas se ha topado con una villana inesperada: Drew Barrymore

Cuando parecía que con el asunto Jimmy Fallon íbamos a tener uno de los grandes culebrones de estas semanas —tras el reportaje sobre su despotismo tras las cámaras— va Drew Barrymore y adelanta por la derecha para convertirse en la "esquirola número 1" de una Hollywood paralizada por la Huelga del sindicato de guionistas y la del de actores.

La veterana actriz anunció este fin de semana que reanudaría las grabaciones de su programa, 'The Drew Barrymore Show'. De esta manera, el magacín estrenará su temporada 4 el próximo lunes 18 de septiembre. Una decisión que, si bien justificó en sus redes sociales, ha puesto en pie de guerra a la WGA, que considera que está saltándose la huelga.

La decisión de Barrymore de retomar su programa se ha granjeado el odio de guionistas, actores y compañeros de profesión que consideran el movimiento como "profundamente decepcionante" y algo imperdonable.

Entre dos sindicatos

La realidad es, como suele pasar, que si bien Barrymore es miembro del SAG-AFTRA, programas como este y otros matinales como 'The View' y 'The Talk' (que también han reanudado o tienen planes de reanudar sus emisiones) entran bajo un convenio distinto por lo que técnicamente el reanudar las emisiones no va en contra de la huelga. Barrymore lanzó un comunicado al respecto:

«También tomo la decisión de volver por vez primera en esta huelga con nuestro programa, que puede tener mi nombre en él pero es más grande que únicamente yo. Hago mía la decisión. Cumpliremos el no discutir o promocionar películas y televisión que esté afectada por la huelga.»

Sin embargo, el problema radica en cómo se gestionará la escritura del programa. Desde CBS Media Ventures se asegura que este regreso no tendría nada de trabajo de escritura cubierto por la huelga de la WGA. Lo que no está claro es si esto quiere decir que tienen, en vez de a guionistas de la WGA, a otros no sindicados.

Independientemente de ello, la WGA es clara: «cualquier escritura en 'The Drew Barrymore Show' es una violación de las normas de la huelga» y ya desde el principio organizó piquetes para manifestarse enfrente del estudio de CBS en Nueva York donde se graba el programa.

De hecho, nada más reanudar las grabaciones, tuvieron un primer incidente: dos miembros de la audiencia fueron "asaltados verbalmente" por el equipo del programa y echados de la grabación al llevar sendos pines de apoyo a la huelga. Incidente del que, según aseguro el programa, Barrymore no tuvo conocimiento previo.

El caso de Barrymore recuerda al de otros presentadores que decidieron retomar sus programas durante la huelga. En la de 2008 tuvimos por ejemplo el controvertido regreso de los late shows con David Letterman y Jay Leno recurriendo a esquiroles, por ejemplo.

Y en esta huelga no es el primer programa que regresa, pero la notoriedad de Drew Barrymore es, quizás, precisamente lo que ha hecho que se haya convertido de repente en la gran villana e imagen a combatir por parte de la WGA.

