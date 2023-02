La secuela de The Batman ya tiene título y fecha de estreno: formará parte de 'DC Elseworlds', la marca independiente al universo de James Gunn

El regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne es un hecho y Warner Bros. ha anunciado que 'The Batman Part II' de Matt Reeves se estrenará en cines el 3 de octubre de 2025. La sinopsis de la trama permanece en secreto pero James Gunn y Peter Safran confirmaron en un evento de prensa que formará parte de una trilogía que estará al margen del nuevo universo DC del que presentó varios proyectos en los que están implicados.

Un universo independiente

Mientras Gunn y Safran están desarrollando un nuevo DC Universe, que incluye el estreno en cines de 2025 'Superman: Legacy' y un nuevo Batman en el Universo DC con una película de Batman y Robin, basada en los cómics 'The Brave and the Bold'. La secuela de Reeves seguirá siendo independiente y se incluirá en la nueva categoría 'DC Elseworlds', en donde cualquier película o serie de televisión de DC que se desarrolle fuera del Universo principal obtendrá esa etiqueta, tal y como funciona DC Comics.

Lanzado por primera vez en 1989, las historias de 'Elseworlds' fueron creadas por DC para dar a los escritores libertad creativa más allá de las limitaciones de un único canon universal, y se puede reelaborar la mitología central sin afectar al principal. Gunn lo explicó así:

“Sí, y DC es un multiverso, pero nos vamos a centrar en un universo de ese multiverso. Y si algo no es DCU, lo dejaremos muy claro. Tan estrictamente para adultos como Todd Phillips, Joker o, ya sabes, animación para niños como Teen Titans Go, vamos a dejar muy claro que esos son DC Elseworlds de la misma manera que lo estamos haciendo en los cómics”.

Además de 'The Batman Part II', la lista de próximos proyectos de 'DC Elseworlds' incluye 'Joker: Folie à Deux' de Todd Phillips con Joaquin Phoenix y Lady Gaga (que se estrenará el 4 de octubre de 2024), la serie animada en curso. serie 'Teen Titans Go!', y una película separada de Superman producida por J.J. Abrams y escrito por Ta-Nehisi Coates. Este último proyecto se anunció por primera vez en 2021 y permanece en desarrollo activo. Gunn y Safran dijeron que están esperando ansiosamente un borrador del guión de Coates.