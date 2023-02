James Gunn anuncia su plan para relanzar DC y destronar a Marvel: 'Superman: Legacy', nueva película de Batman y Robin, serie de 'Green Lantern' y mucho más

Warner acaba de dar a conocer sus planes de futuro para el nuevo inicio de su universo cinematográfico de superhéroes de DC. El primer capítulo 1 ha recibido el nombre de "Dioses y Monstruos", arrancará en 2025 y finalizará dos años después. Además, ya se han anunciado las películas y series que formarán parte del mismo.

Los tres proyectos más llamativos con 'Superman: Legacy', la película escrita por James Gunn, y 'The Brave and the Bold', una nueva película de Batman ajena a la versión protagonizada por Robert Pattinson que explora la relación son su hijo Damien Wayne, quien además ejercerá como Robin y que ha sido descrito por Gunn como "un pequeño hijo de puta", y una serie de televisión en acción real de 'Green '. A continuación, vamos a repasar todos ellos:

Las películas

'Superman: Legacy': descrita como el verdadero comienzo del universo, no será una historia de orígenes y se centrará en explorar cómo equilibra el hombre de acero su herencia kriptoniana con su creciente humanidad. Se estrenará el 11 de julio de 2025 .

la versión de Batman de este universo basada en la etapa de Grant Morrison al frente del personaje que propondrá una peculiar historia de padre e hijo.

'Swamp Thing' : largometraje sobre La Cosa del Pantano que explorará los oscuros orígenes del personaje y tendrá un tono muy diferente a las dos anteriores películas.

'Supergirl: Woman of Tomorrow' : adaptación de la serie de cómics de Tom King publicada en 2022 que propone a una Supergirl mucho más dura a lo que estamos acostumbrados, ya que durante sus primeros años ve morir a todos alrededor suyo y no es hasta bastante más tarde cuando llega a la Tierra.

'The Authority': la historia de un grupo de antihéroes creados por Warren Ellis y Bryan Hitch y que en los cómics tiene un fuerte contenido violento.

Las series

'Waller' : Gunn ha desvelado que esta será la continuación de 'El Pacificador', ya que está demasiado ocupado para hacer una temporada 2 por ahora, así que entre medias toca esta serie centrada en el personaje de Viola Davis.

'Creature Commandos' : serie animada escrita por Gunn que explorará una variopinta colección de personajes como un hombre lobo, un vampiro o el monstruo de Frakenstein y que recuperará al personaje de Weasel de 'El escuadrón suicida'.

'Lanterns': descrita como un intento de hacer su 'True Detective' con dos Linternas Verdes, en concreto las versiones de Hal Jordan y John Stewart. Está llamada a tener un peso fundamental en este universo.

'Paradise Lost' : una serie en acción real para HBO Max sobre los orígenes de Themyscita, el hogar de las amazonas y también lugar de nacimiento de Wonder Woman. Quieren que tenga un enfoque similar al de 'Juego de Tronos'.

'Booster Bold': otra serie para HBO Max sobre un perdedor del futuro que usa tecnología que le permite viajar al presente, donde se hace pasar por superhéroe.

Además, han desvelado dos reglas fundamentales para este universo: los actores que den vida a un personaje en una serie de televisión también lo interpretarán en apariciones del mismo en la gran pantalla y ningún actor dará vida a dos personajes diferentes.

