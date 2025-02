Acaba de estrenarse la miniserie más ambiciosa de Netflix del último año. Tiene un reparto de primera y una historia con gancho, pero nunca despega del todo

Robert De Niro es uno de los mejores actores de la historia del cine, pero su experiencia en la pequeña pantalla es bastante limitada. De hecho, apenas había hecho un par de apariciones episódicas antes de que nos sorprendió a todos participando en 'Nada', una serie de argentina de la que apenas llegaron a hacerse 5 episodios en 2023. Ahora vuelve a probar suerte con 'Día Cero', una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para este año.

Eso sí, 'Día Cero' tampoco supone un gran compromiso para el actor, ya que se trata de una miniserie de apenas 6 capítulos en la que da vida a un expresidente de los Estados Unidos que investiga quién está detrás de un ciberataque terrorista. Un thriller político con un reparto de primera que acaba de llegar hoy a la plataforma. Quizá prometía ser mejor de lo que realmente es, pero sigue siendo un título muy a tener en cuenta.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Prometía más

Solamente hace falta echar un ojo a quienes acompañan a Robert De Niro al frente de reparto para tener claro que 'Día Cero' no va a ser otro ejemplo de mero contenido para seguir ampliando el catálogo de Netflix: Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Joan Allen, Connie Britton, Matthew Modine, Angela Bassett, Dan Stevens, Clark Gregg o Bill Camp. Demasiado talento como para hacer ese tipo de serie en el que te explican todo una y otra vez para que pilles el hilo aunque simplemente la tengas de fondo mientras planchas.

Sin embargo, eso también hace que las expectativas sean muy altas, algo que puede jugar muy a la contra de 'Día Cero'. Por mi parte, he podido ver solamente los tres primeros episodios, ya que Netflix no me proporcionó más, y en todo momento queda la sensación de que lo que estoy viendo debería ser mejor. Sí que hay escenas puntuales con mucha fuerza -pienso sobre todo en un intenso interrogatorio que el protagonista lleva a cabo para conseguir a cualquier precio la información que necesita- que hacen que esa idea desaparezca, pero nunca de forma sostenido.

Ojo, eso no quiere decir que 'Día Cero' sea una decepción constante, que sí lo que me sucedió hace poco con 'Vinagre de manzana' pese a no ser tampoco una miniserie para nada despreciable, pero sí está más cerca de ser una oportunidad perdida para que Netflix haga algo realmente grande que de cualquier otra cosa. Y creo que eso se debe principalmente a la forma que tienen de tejer la historia alrededor de ese misterioso ataque terrorista.

El enfoque siempre es vital, y en el caso de 'Día Cero' se opta por apostarlo todo a la investigación y cómo todo va evolucionando a partir de ahí, incluyendo las ramificaciones que tiene en la propia vida personal de su protagonista. Ahí había dos opciones: complicarlo todo realmente para intentar conseguir algo fascinante y único o intentar hacerlo más fácilmente digerible e ir saltando de aquí a allá buscando que la variedad lo sea todo. Se opta por lo segundo pero queriendo dar la imagen de lo primero, quedándose así un poco entre dos tierras sin conseguir lo mejor de ninguno de los dos mundos.

Por suerte hay tanto talento en el reparto que eso más que una molestia que te haga querer dejar de verla se convierte en una especie de limitación autoimpuesta que uno empieza a asumir ya desde el primer episodio -un buen ejemplo de ello es, aunque sea en un capítulo posterior, la escena en la que el protagonista ha de responder al malestar de la gente, donde todo se siente demasiado plácido y conservador para la garra que podría haber tenido-. Al menos queda la esperanza de que cuando la serie ponga toda la carne en el asador, sean ellos y ellas los que hagan que la serie consiga dar ese paso adelante que tanto necesita.

Y es que una carta que realmente se guarda 'Día cero' por ahora es esa: no vemos a nadie dándolo realmente todo, ni siquiera al propio De Niro, a quien con eso ya le da para ser el dueño de la función, tanto por una mayor cantidad de tiempo en pantalla como por lo que hace con las armas que le ofrecen los guionistas. Que sí, hay algunos giros aquí y allá para mantenerte enganchado, pero a la hora de la verdad son poco más que eso, ya que la cosa sigue sin despegar cuando toca retomarlo en el siguiente episodio.

Con todo, voy a seguir viéndola hasta el final, pero Netflix tenía aquí una de esas posibilidades de dar un golpe encima de la mesa y decir "yo también sé hacer series buenísimas", y la realidad es que se queda más en algo estimable gracias a su lujoso reparto que en uno de esos títulos que puedes recomendar casi a cualquiera.

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix

En Espinof | Las 16 mejores miniseries de Netflix