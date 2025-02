'Vinagre de manzana' quiere ser la sucesora de una de las mejores miniseries de Netflix pero se queda en tierra de nadie

Cuando algo tiene éxito es inevitable ceder a la tentación de querer repetirlo, ya sea porque estás arrasando apostando en un casino o porque has estrenado una serie que ha tenido unas audiencias millonarias. Lo normal en el segundo caso es hacer una nueva temporada, pero a veces la historia queda totalmente cerrada y esa opción simplemente no existe. ¿Qué hacer entonces? Pues otra serie diferente que se parezca lo máximo posible.

No me sorprendería que ese fuera el proceso que llevó a que Netflix aprobase la realización de 'Vinagre de manzana' poco después de que '¿Quién es Anna?' se convirtiese en su momento en una de las series más vistas de la historia de Netflix. Al final, ambas parten de una llamativa historia real en la que una joven promesa del mundo empresarial acabó siendo un completo fraude. La gran diferencia es que '¿Quién es Anna?' era muy buena, mientras que 'Vinagre de manzana' se queda un poco en tierra de nadie.

Daba para mucho más

En el caso de 'Vinagre de manzana', la historia real que sirve como inspiración para esta miniserie australiana de 6 episodios es la de Belle Gibson, una influencer que fingió tener cáncer cerebral y afirmó que se curó a través de una alimentación saludable. Obviamente, su objetivo era sacar beneficio económico de ello, pero llegó un punto en el que su montaña de mentiras se vino abajo y le tocó asumir las consecuencias.

Lo primero que conviene aclarar es que nadie del equipo de '¿Quién es Anna?' participa en 'Vinagre de manzana', por los que no es que Shonda Rhimes haya querido repetir la jugada. Aquí es Samatha Strauss ('Nine Perfect Strangers') quien asume el control creativo de una serie con grandes ingredientes, pero que a la hora de la verdad acaba resultando un tanto obvia y confiando más de la cuenta en el hecho de contar con la ascendente Kaitlyn Dever, a la que pronto veremos en la temporada 2 de 'The Last of Us', en el papel principal.

Por lo pronto, la Anna Delvey de Julia Garner en '¿Quién es Anna?' era un personaje fascinante que parecía atrapada en su propia red de mentiras, mientras que a la Belle Gibson de Dever se la ve venir de lejos y uno ha de confiar demasiado en lo ingenuos que eran todos los que la rodeaban por dejarse manipular de esa forma.

Ahí se pierde parte de la magia por mucho que 'Vinagre de manzana' quiera ser más que eso, ya que hay otro personaje con un gran peso en la serie que funciona a modo de otra cara de la moneda de la protagonista. De hecho, la miniserie busca ofrecer un retrato bastante variado de todo lo que rodea a ese mundo, pero una cosa son las buenas intenciones y otra que la ejecución esté realmente a la altura.

Es verdad que en términos de narrativa está todo bien llevando, saltando constantemente tanto entre personajes como entre años sin que la confusión llegue nunca a ser tan siquiera una opción. El problema es que es limpieza narrativa está asociado demasiado a menudo con que 'Vinagre de manzana' sea demasiado obvia. Una cosa es ir siempre de cara y otra eso.

Por suerte, el buen trabajo del reparto, en particular de Dever, Alycia Debnam-Carey y Tilda Cobham-Hervey compensa parcialmente este punto y ayuda a que uno se centre más en las fortalezas de la historia que nos está contando. Lástima que apenas haga falta un episodio para ser consciente que todo el escándalo de Belle Gibson daba para mucho más que esto. Un caso tan insólito necesitaba un enfoque con algo más de riesgo.

Con todo, 'Vinagre de manzana' no es una mala miniserie, pero sí se siente que apuesta demasiado sobre seguro, limitando así de paso todo aquello con lo que pueden jugar sus protagonistas. Ya no es que no sea juguetona, es que además se siente demasiado tradicional en su enfoque dramático, como si tuviera miedo a querer indagar realmente en lo que se propone o a proponer algo realmente distintivo. Una lástima.

